المرأة

كندا حنا في مطار دمشق وتنشر صورة لها

Lebanon 24
12-11-2025 | 06:14
شاركت الممثلة كندة حنا متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" صورة التُقطت في مطار دمشق الدولي، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية معطفاً طويلاً وبنطال جينز وحذاءً رياضياً أبيض. وبدت مبتسمة في الصورة التي التقطتها أمام مرآة كبيرة.
