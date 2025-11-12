21
الفنانة زينة تتعرض للضرب.. وفيديو يوثق
Lebanon 24
12-11-2025
|
16:57
نشرت الفنانة
المصرية
زينة، أمس الثلاثاء عبر حسابها على "
فيسبوك
"، مقطع فيديو يتضمن مشاهد من مسلسل "ورد وشوكولاتة"، الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية.
وظهرت زينة وهي تتعرض للضرب على يد الفنان
محمد فراج
ضمن أحداث المسلسل، وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صرفت كل أجري في المسلسل عند الدكتور".
وتجسد زينة في المسلسل شخصية إعلامية تدعى "مروة"، منفصلة عن زوجها وتعتني بابنتها. ثم تقع في حب "محامٍ شهير يدعى صلاح نجم" الذي يعرض عليها الزواج سراً، وبعد محاولات عدة، توافق على الارتباط به.
وإلى جانب زينة، يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاتة"، كل من محمد فراج، ومها
نصار
، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، ومحمد سليمان، وعمرو مهدي، وبسام رجب.
كما يضم العمل مجموعة من
الوجوه الشابة
، أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. وهو من تأليف
محمد رجاء
، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج
جمال العدل
.
