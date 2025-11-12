الفنانة زينة تتعرض للضرب.. وفيديو يوثق



Advertisement

وظهرت زينة وهي تتعرض للضرب على يد الفنان ضمن أحداث المسلسل، وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صرفت كل أجري في المسلسل عند الدكتور". نشرت الفنانة زينة، أمس الثلاثاء عبر حسابها على " "، مقطع فيديو يتضمن مشاهد من مسلسل "ورد وشوكولاتة"، الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية.وظهرت زينة وهي تتعرض للضرب على يد الفنان ضمن أحداث المسلسل، وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صرفت كل أجري في المسلسل عند الدكتور".

وتجسد زينة في المسلسل شخصية إعلامية تدعى "مروة"، منفصلة عن زوجها وتعتني بابنتها. ثم تقع في حب "محامٍ شهير يدعى صلاح نجم" الذي يعرض عليها الزواج سراً، وبعد محاولات عدة، توافق على الارتباط به.



وإلى جانب زينة، يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاتة"، كل من محمد فراج، ومها ، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، ومحمد سليمان، وعمرو مهدي، وبسام رجب.

كما يضم العمل مجموعة من ، أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. وهو من تأليف ، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج .