ريتا حرب تلفت الأنظار بطلة أنيقة وجذابة (صورة)

Advertisement

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة عصرية وأنيقة داخل مصعد، مرتدية فستانًا بني اللون مع جاكيت أسود وحاملة حقيبة فاخرة.أطلّت ريتا بابتسامة طبيعية وأشارت الصورة إلى اهتمامها بالتفاصيل البسيطة في اللوك اليومي، مما جذب متابعيها الذين أشادوا بذوقها الرفيع.