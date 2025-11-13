Advertisement

متفرقات

بعد سنوات من التوتر… أول اتصال بين بريتني وابنيها

Lebanon 24
13-11-2025 | 13:40
Doc-P-1441916-638986632515337966.webp
Doc-P-1441916-638986632515337966.webp photos 0
أعاد كيفن فيدرلاين، الزوج السابق لنجمة البوب بريتني سبيرز، تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين سبيرز وولديها شون بريستون وجايدن جيمس، مؤكداً أن التواصل عاد أخيراً بعد فترة انقطاع طويلة بسبب سلوكيات مثيرة للجدل كانت قد سببت للولدين "قلقاً وخوفاً"، على حدّ وصفه.
وخلال مقابلة على برنامج Talk Shop Live، قال فيدرلاين: "لم نخض في التفاصيل، لكن أعلم أنها تحدثت مع طفليّ، وهذا أمر إيجابي. أرى نوراً في نهاية النفق، لكن الطريق سيكون طويلاً وصعباً".

وأوضح أن إصدار مذكراته You Thought You Knew جاء بدافع "إصلاح العلاقة" بين الأم وطفليها، مشيراً إلى أن الولدين "يحاولان إيجاد طريقة للعودة إلى علاقة طبيعية معها، وهذا ممكن بالتأكيد".

وأكد فيدرلاين أنه لم يتوقف عند الانتقادات التي طالته بعد نشر الكتاب، قائلاً: "إذا كان يجب أن أكون الشخص الملام كي يتمكن طفلاي من إعادة بناء علاقتهما بوالدتهما، فسأتحمّل ذلك".

وأضاف أن الولدين ما زالا يكنّان حباً كبيراً لوالدتهما: "لطالما أحبّاها وسيظلان كذلك. تمنّيت دائماً أن يبقيا على تواصل معها كما يحصل مع جدّتهما".

وتأتي تصريحاته بعد حديث سابق في برنامج Piers Morgan Uncensored كشف فيه عن مخاوف شون وجايدن من والدتهما نتيجة ما شاهداه في منزلها، بما في ذلك الاشتباه في تعاطي المخدرات وتصرفات وصفها بأنها "مقلقة".
 
