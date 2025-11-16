Advertisement

المرأة

"مش خرابة بيوت".. حلا شيحة تدافع عن دينا الشربيني

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:10
أعربت الفنانة حلا شيحة عن دعمها الكامل للفنانة دينا الشربيني، بعد موجة من الانتقادات والشائعات التي طالتها خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما يُنشر عن تورطها في أزمات زوجية "لا يمت للحقيقة بصلة"، وأن "نية دينا دائمًا طيبة مع الناس".
وكتبت حلا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "الجميلة دينا الشربيني أعرفها من سنين طويلة، وأشهد إنها من أطيب وأرقّ القلوب، روح مرحة، خفّة دم، وجدعنة وصديقة قريبة، ونيّتها دائمًا طيبة مع الناس".

وهاجمت حلا منتقدي دينا قائلة إن العتب ليس فقط على من يصدّق الشائعات، بل "العتب الأكبر على بعض الإعلاميين اللي فقدوا المهنية، وبقوا ينشروا كلامًا غير موثوق وغير صحيح، والناس تسمع وتنقل وتزود من عندها".

ونفت الفنانة بشكل واضح أن تكون دينا الشربيني مسؤولة عن خراب أي بيت، قائلة: "أولًا وبوضوح دينا مش "خرابة بيوت" ولا عمرها كانت كده، الزواج والطلاق قسمة ونصيب، ومحدّش بيخطف حد من حد، وأنا أعرف دينا كويس... وأعرف إنها ما تعملش حاجة من اللي بيتقال ظلمًا".

وانتقدت حلا شيحة ما وصفته بتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى "ساحة مفتوحة للإشاعات والتجريح والخوض في الأعراض"، مشددة على أن الكلمة المؤذية قد "تكسر قلوب وتظلم ناس بريئة"، ومذكرة بأن "ربنا أمرنا إننا نمسك لسانا، وما نخوضش في سمعة حد... لأن دي من أخطر الذنوب، وإحنا كلنا هنقف قدام ربنا ونتحاسب على كل كلمة قلناها أو نقلناها".

وتوجهت برسالة مباشرة إلى دينا الشربيني قائلة: "ولحبيبتي دينا سيبي كل ده وراكِ. إنتِ إنسانة جميلة من جوه وبره، وقلبك طيب ونيّتك بيضا، وما يستاهلش تتأذي من كلام جاهل لا يعرف حقيقتك. ربنا يكرمك بالخير اللي قلبك يستحقه".
