فنون ومشاهير
ساندرا رزق تلفت الأنظار بـ إطلالتها الأخيرة (صورة)
Lebanon 24
16-11-2025
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت
ملكة جمال لبنان
لعام 2000 الممثلة
ساندرا رزق
على وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها بإطلالة لافتة تجمع بين الأناقة والراحة. وظهرت وهي ترتدي
جمبسوت
أبيض ضيّق، نسّقته مع بليزر وردي كلاسيكي بتفاصيل مخطّطة، ما أضفى على الإطلالة مزيجًا من الحيوية والرقي.
وأكملت إطلالتها بحقيبة يد وردية فاخرة وحذاء
رياضي
باللونين الأبيض والوردي، إضافة إلى سلسلة ناعمة وإكسسوارات بسيطة.
