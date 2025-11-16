Advertisement

فنون ومشاهير

ساندرا رزق تلفت الأنظار بـ إطلالتها الأخيرة (صورة)

Lebanon 24
16-11-2025 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1442905-638989098080076396.png
Doc-P-1442905-638989098080076396.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة ساندرا رزق على وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها بإطلالة لافتة تجمع بين الأناقة والراحة. وظهرت وهي ترتدي جمبسوت أبيض ضيّق، نسّقته مع بليزر وردي كلاسيكي بتفاصيل مخطّطة، ما أضفى على الإطلالة مزيجًا من الحيوية والرقي.
Advertisement

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد وردية فاخرة وحذاء رياضي باللونين الأبيض والوردي، إضافة إلى سلسلة ناعمة وإكسسوارات بسيطة. 
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
lebanon 24
16/11/2025 21:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة بالأسود (صورة)
lebanon 24
16/11/2025 21:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
lebanon 24
16/11/2025 21:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان أسود ضيق.. مطربة شهيرة تلفت الأنظار بإطلالتها الأخيرة (صور)
lebanon 24
16/11/2025 21:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

ملكة جمال لبنان

ساندرا رزق

جمال لبنان

ملكة جمال

جمبسوت

لبنان

رياضي

الأنا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:10 | 2025-11-16
06:15 | 2025-11-16
03:10 | 2025-11-16
01:27 | 2025-11-16
23:00 | 2025-11-15
16:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24