Advertisement

المرأة

7 من كل 10 نساء يتعرضن للعنف الجنسي في وسائل النقل بباريس

Lebanon 24
09-12-2025 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1452868-639009053759338497.jpg
Doc-P-1452868-639009053759338497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

يصادف التاسع من كانون الأول "يوم مكافحة العنف ضد النساء في وسائل النقل"، الذي تنظمه منطقة إيل دو فرانس.

في خلال عشر سنوات، ارتفع عدد ضحايا العنف الجنسي المُسجّل لدى قوات الأمن في وسائل النقل بنسبة 86%.

وفي منطقة باريس، تعلن سبع نساء من كل عشر أنهن تعرضن مرة واحدة على الأقل لهذا النوع من العنف في خلال حياتهن، بحسب دراسة للمرصد الوطني للعنف ضد النساء. تحرش، نظرات ملحّة، اعتداءات جسدية.

في محطة Saint-Denis Université، وهي محطة نهاية خط المترو رقم 13، سمع المسافرون المتكدسون في ساعة الذروة إعلاناً صوتياً يقول: "إذا كنتم ضحايا أو شهوداً على تحرش جنسي في وسائل النقل، لا تترددوا في إطلاق الإنذار". وقد خصصت RATP رقماً للإبلاغ: 3117.

من بين 10 نساء قابلتهن مجلة RTL في خلال هذا التقرير، جميعهن سبق أن تعرضن للتحرش أو الاعتداء في وسائل النقل.

تقول إحداهما: "تعرضت لأن يقوم أحدهم بالتحديق بي، والاقتراب مني، وملاحقتي في الممرات. كنت أمشي طويلاً وأغيّر طريقي مراراً، ومع ذلك كان الشخص خلفي. للأسف نحن معتادات على ذلك".
أما صديقتها فتروي: "عندما كنت أعود من الجامعة وكان المترو خالياً تقريباً، كان هناك رجل على الرصيف. رأيته يقف أمامي مباشرة، قريباً جداً، ثم بدأ يلمس نفسه من خلال جيبه". 

تقول ليليان، وهي ثلاثينية من سكان المنطقة: "المشكلة الأساسية هي النظرات". وقد طورت استراتيجياتها الخاصة للبقاء آمنة: "عندما يحدق أحدهم، أصرف نظري. أقترب من نساء أخريات أو أقف قرب الأبواب للنزول قبل محطتي أو بعدها".

ليليان تتجنب التواجد وحيدة في الحافلة وتفضّل التنقل في خلال النهار. بعض النساء يصل بهن الأمر إلى الامتناع عن استخدام النقل ليلاً.

"نحن بحاجة ماسة إلى الذكاء الاصطناعي":

 
Advertisement

ما هي الحلول المحتملة اليوم؟ هناك خيارات عدة مطروحة. فمنطقة إيل دو فرانس تدعو إلى استخدام كاميرات مراقبة مجهزة بالذكاء الاصطناعي.

يقول فريديريك بيشينار، نائب رئيس المنطقة المكلف بالأمن، في حديثه إلى RTL: "شبكة Île-de-France Mobilités مجهزة بـ 80,000 كاميرا، لكن المشكلة أن عدد الكاميرات كبير جداً بحيث لا يمكن للمراقبين مشاهدتها كلها. لذا نحن بحاجة ماسة إلى الذكاء الاصطناعي وكاميرات معززة".

لكن هذا النظام غير قانوني في فرنسا حالياً، ويتطلب إصدار قانون جديد. وقد رفضت جمعيات نسوية هذا المقترح تماماً.
أما الشريكة المؤسسة والمديرة العامة لجمعية En avant toute(s) يناي بنابان، فتقول:
"علينا أولاً تعزيز وعي باقي الركّاب. يمكننا الاعتماد على الأشخاص حولنا. هناك ما يسمى بتأثير المتفرج: كلما زاد عدد الناس، قل تدخلهم.

وتضيف أن المطلوب هو "سياسة استثمار ضخمة لمكافحة العنف الجنسي والجندري، بالإضافة إلى تعليم الأطفال منذ سن مبكرة السلوكيات التي يجب اتباعها".

مواضيع ذات صلة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: أدلة متزايدة على استخدام العنف الجنسي عمداً في السودان
lebanon 24
09/12/2025 23:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"العنف" خلف الشاشة: تصاعد العنف الرقمي ضد النساء ومعركة تشريع قانون يوقف الإفلات
lebanon 24
09/12/2025 23:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة وطنية في بيروت تناقش حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي
lebanon 24
09/12/2025 23:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العنف الرقمي يطارد النساء..وجوه مجهولة وتهديدات حقيقية
lebanon 24
09/12/2025 23:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

منطقة باريس

قوات الأمن

نائب رئيس

النساء في

إذا كنت

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:30 | 2025-12-09
13:59 | 2025-12-09
10:03 | 2025-12-09
06:52 | 2025-12-09
03:47 | 2025-12-09
00:43 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24