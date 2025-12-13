تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد 7 سنوات من الحب.. فنانة تفاجئ جمهورها بانفصالها عن زوجها (صورة)

Lebanon 24
13-12-2025 | 13:46
أعلنت الممثلة والكوميدية الأميركية إيمي شومر انفصالها عن زوجها الطاهي كريس فيشر بعد أكثر من سبع سنوات من الزواج، مؤكدة أن القرار تم بهدوء وتفاهم، مع التركيز على الحفاظ على علاقة ودية من أجل تربية ابنهما جين.

وكشفت شومر، البالغة 44 عامًا، الخبر عبر حسابها في إنستغرام، مرفقة بصورة تجمعها بفيشر وابنهما داخل مترو أنفاق نيويورك. وأوضحت أن الانفصال ودي ولا يرتبط بأي خلافات مالية أو شكلية، وأنهما سيظلان ملتزمين بتربية طفلهما معًا.
 



بدأت علاقة الثنائي عام 2017، وتزوجا في 2018، وأنجبا ابنهما في 2019. في الأسابيع الأخيرة، أثيرت شائعات عن توتر العلاقة، إلا أن شومر كانت تنفيها، قبل أن تحذف جميع الصور التي تجمعها بفيشر في نوفمبر الماضي، في خطوة فسّرها البعض كمؤشر على تغييرات شخصية.
