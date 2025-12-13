تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بعد 7 سنوات من الحب.. فنانة تفاجئ جمهورها بانفصالها عن زوجها (صورة)
Lebanon 24
13-12-2025
|
13:46
أعلنت الممثلة والكوميدية الأميركية
إيمي
شومر انفصالها عن زوجها الطاهي كريس فيشر بعد أكثر من سبع
سنوات من
الزواج، مؤكدة أن القرار تم بهدوء وتفاهم، مع التركيز على الحفاظ على علاقة ودية من أجل تربية ابنهما جين.
وكشفت شومر، البالغة 44 عامًا، الخبر عبر حسابها في إنستغرام، مرفقة بصورة تجمعها بفيشر وابنهما داخل مترو أنفاق
نيويورك
. وأوضحت أن الانفصال ودي ولا يرتبط بأي خلافات مالية أو شكلية، وأنهما سيظلان ملتزمين بتربية طفلهما معًا.
View this post on Instagram
A post shared by @amyschumer
بدأت علاقة
الثنائي
عام 2017، وتزوجا في 2018، وأنجبا ابنهما في 2019. في الأسابيع الأخيرة، أثيرت شائعات عن توتر العلاقة، إلا أن شومر كانت تنفيها، قبل أن تحذف جميع الصور التي تجمعها بفيشر في
نوفمبر الماضي
، في خطوة فسّرها البعض كمؤشر على تغييرات شخصية.
تفاصيل جديدة في قضية وفاء موصللي داخل مطار بيروت
Lebanon 24
تفاصيل جديدة في قضية وفاء موصللي داخل مطار بيروت
01:38 | 2025-12-14
14/12/2025 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
Lebanon 24
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
01:07 | 2025-12-14
14/12/2025 01:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل خنساء المجاهد… جدل حول قرار يخص الأنشطة النسائية
Lebanon 24
بعد مقتل خنساء المجاهد… جدل حول قرار يخص الأنشطة النسائية
00:30 | 2025-12-14
14/12/2025 12:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
23:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
Lebanon 24
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
16:40 | 2025-12-13
13/12/2025 04:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
