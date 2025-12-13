بعد 7 سنوات من الحب.. فنانة تفاجئ جمهورها بانفصالها عن زوجها (صورة)

أعلنت الممثلة والكوميدية الأميركية شومر انفصالها عن زوجها الطاهي كريس فيشر بعد أكثر من سبع الزواج، مؤكدة أن القرار تم بهدوء وتفاهم، مع التركيز على الحفاظ على علاقة ودية من أجل تربية ابنهما جين.



وكشفت شومر، البالغة 44 عامًا، الخبر عبر حسابها في إنستغرام، مرفقة بصورة تجمعها بفيشر وابنهما داخل مترو أنفاق . وأوضحت أن الانفصال ودي ولا يرتبط بأي خلافات مالية أو شكلية، وأنهما سيظلان ملتزمين بتربية طفلهما معًا.

بدأت علاقة عام 2017، وتزوجا في 2018، وأنجبا ابنهما في 2019. في الأسابيع الأخيرة، أثيرت شائعات عن توتر العلاقة، إلا أن شومر كانت تنفيها، قبل أن تحذف جميع الصور التي تجمعها بفيشر في ، في خطوة فسّرها البعض كمؤشر على تغييرات شخصية. بدأت علاقة عام 2017، وتزوجا في 2018، وأنجبا ابنهما في 2019. في الأسابيع الأخيرة، أثيرت شائعات عن توتر العلاقة، إلا أن شومر كانت تنفيها، قبل أن تحذف جميع الصور التي تجمعها بفيشر في ، في خطوة فسّرها البعض كمؤشر على تغييرات شخصية.