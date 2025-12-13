بالفيديو: ياسمين عبد العزيز تهرب من نعامة على الهواء مباشرة

كشفت الفنانة عن معاناتها من "فوبيا الريش" خلال ظهورها في برنامج "معكم "، بعدما فاجأتها مقدمة البرنامج بنعامة داخل الاستوديو، ما دفعها للصراخ والهروب والاختباء خلف الديكور.



وأوضحت ياسمين أنها لا تخاف من الكائنات الأخرى مثل الصراصير أو الفئران، إلا أن الخوف يتركز على أي شيء يحتوي على ريش. وحاولت مقدمة البرنامج مساعدتها على مواجهة الخوف عبر تجربة التعامل مع الطائر، لكن الأمر تحوّل إلى موقف كوميدي أضحك الجمهور وحظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

Advertisement