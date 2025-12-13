تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بالفيديو: ياسمين عبد العزيز تهرب من نعامة على الهواء مباشرة
Lebanon 24
13-12-2025
|
15:07
photos
كشفت الفنانة
المصرية
ياسمين عبد العزيز
عن معاناتها من "فوبيا الريش" خلال ظهورها في برنامج "معكم
منى الشاذلي
"، بعدما فاجأتها مقدمة البرنامج بنعامة داخل الاستوديو، ما دفعها للصراخ والهروب والاختباء خلف الديكور.
وأوضحت ياسمين أنها لا تخاف من الكائنات الأخرى مثل الصراصير أو الفئران، إلا أن الخوف يتركز على أي شيء يحتوي على ريش. وحاولت مقدمة البرنامج مساعدتها على مواجهة الخوف عبر تجربة التعامل مع الطائر، لكن الأمر تحوّل إلى موقف كوميدي أضحك الجمهور وحظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
View this post on Instagram
A post shared by ON E (@on.e)
