بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا

أثار مشهد سقوط في فيلم " " موجة واسعة من الجدل بين النقاد والجمهور، كونه المشهد الافتتاحي للعمل الذي يستعرض محطات من لسيدة الغناء العربي، مستندًا إلى واقعة سقوطها الشهيرة على مسرح الأوليمبيا في عام 1967.



واعتبر منتقدون أن السرد التفصيلي للمشهد، وربطه برغبة أحد المعجبين في تقبيل قدميها، أساء إلى هيبة أم كلثوم وأثّر في صورتها الذهنية، فيما رأى آخرون أن المشهد يسلّط الضوء على بعدها الإنساني ويقرّبها من الجمهور.



وأشار الناقد والأديب المصري أحمد رجب شلتوت إلى أن مشهد السقوط مستعار من فيلم "الحياة الوردية" (2007)، الذي تناول سيرة إديث بياف، حيث شكّل سقوطها على المسرح لحظة محورية تعكس بداية الانهيار الجسدي والفني في حياتها.





ولفت شلتوت إلى أن صناع "الست" نقلوا القالب الدرامي دون الانتباه لاختلاف السياق، موضحًا أن سقوط بياف كان رمزًا للأفول، بينما تعثر أم كلثوم جاء في لحظة تجلٍّ وطني بعد نكسة 1967، حيث نهضت سريعًا لتغني لمصر في زمن الانكسار.



وفي ردهم على الانتقادات، أكد صناع فيلم "الست"، من إخراج مروان حامد وبطولة ، أن هدفهم كان تقديم الجانب الإنساني في حياة أم كلثوم بصورة معاصرة تلامس وجدان الجيل الجديد، بعيدًا النمطية الجامدة. (ارم نيوز)