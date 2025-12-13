تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
Lebanon 24
13-12-2025
|
23:00
photos
0
أثار مشهد سقوط
أم كلثوم
في فيلم "
الست
" موجة واسعة من الجدل بين النقاد والجمهور، كونه المشهد الافتتاحي للعمل الذي يستعرض محطات من
السيرة الذاتية
لسيدة الغناء العربي، مستندًا إلى واقعة سقوطها الشهيرة على مسرح الأوليمبيا في
باريس
عام 1967.
واعتبر منتقدون أن السرد التفصيلي للمشهد، وربطه برغبة أحد المعجبين في تقبيل قدميها، أساء إلى هيبة أم كلثوم وأثّر في صورتها الذهنية، فيما رأى آخرون أن المشهد يسلّط الضوء على بعدها الإنساني ويقرّبها من الجمهور.
وأشار الناقد والأديب المصري أحمد رجب شلتوت إلى أن مشهد السقوط مستعار من فيلم "الحياة الوردية" (2007)، الذي تناول سيرة
المغنية
الفرنسية
إديث بياف، حيث شكّل سقوطها على المسرح لحظة محورية تعكس بداية الانهيار الجسدي والفني في حياتها.
ولفت شلتوت إلى أن صناع "الست" نقلوا القالب الدرامي دون الانتباه لاختلاف السياق، موضحًا أن سقوط بياف كان رمزًا للأفول، بينما تعثر أم كلثوم جاء في لحظة تجلٍّ وطني بعد نكسة 1967، حيث نهضت سريعًا لتغني لمصر في زمن الانكسار.
وفي ردهم على الانتقادات، أكد صناع فيلم "الست"، من إخراج مروان حامد وبطولة
منى زكي
، أن هدفهم كان تقديم الجانب الإنساني في حياة أم كلثوم بصورة معاصرة تلامس وجدان الجيل الجديد، بعيدًا
عن الصورة
النمطية الجامدة. (ارم نيوز)
