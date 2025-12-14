بعد مقتل خنساء المجاهد… جدل حول قرار يخص الأنشطة النسائية

أثار قرار السلطات منع تصوير الأنشطة التجارية النسائية جدلًا واسعًا ومخاوف من تقييد حقوق النساء، خصوصًا بعد أيام من مقتل المدوّنة خنساء المجاهد إثر إطلاق نار غرب .



وطالبت السلطات أصحاب المحال النسائية، من متاجر التجميل والملابس إلى الصالونات والأندية الرياضية النسائية، بالامتناع عن تصوير أو نشر مواد دعائية من دون الحصول على تصريح مسبق.



واعتبرت الناشطة السياسية إيمان الكشر أن حقوق المرأة في ليبيا تواجه خطرًا حقيقيًا في ظل فوضى السلاح وضعف ، مشيرة إلى أن المشكلة لا تكمن في النصوص بحد ذاتها، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية القانونية، حيث يُستبدل أحيانًا بالضغط الأمني أو الاجتماعي.



وأكدت الكشر أن الخطر مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، ويمكن الحد منه عبر تفعيل القانون وضبط السلاح، محذّرة من تحويل "حماية القيم" إلى ذريعة للفوضى أو تصفية الحسابات خارج القانون. وشددت على أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها يقود إلى منطق الميليشيا لا الدولة.



، قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن انعدام الأمن في شمال غرب ليبيا، ولا سيما طرابلس، مستمر منذ عام 2011، وإن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا. وأرجع ذلك إلى سيطرة الميليشيات على عشرات المدن، حيث تعمل خارج القانون وتستهدف النساء بشكل خاص، لرفضها مشاركتهن في الحياة العامة.

Advertisement