تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
بعد مقتل خنساء المجاهد… جدل حول قرار يخص الأنشطة النسائية
Lebanon 24
14-12-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار قرار السلطات
الليبية
منع تصوير الأنشطة التجارية النسائية جدلًا واسعًا ومخاوف من تقييد حقوق النساء، خصوصًا بعد أيام من مقتل المدوّنة خنساء المجاهد إثر إطلاق نار غرب
طرابلس
.
وطالبت السلطات أصحاب المحال النسائية، من متاجر التجميل والملابس إلى الصالونات والأندية الرياضية النسائية، بالامتناع عن تصوير أو نشر مواد دعائية من دون الحصول على تصريح مسبق.
واعتبرت الناشطة السياسية إيمان الكشر أن حقوق المرأة في ليبيا تواجه خطرًا حقيقيًا في ظل فوضى السلاح وضعف
مؤسسات الدولة
، مشيرة إلى أن المشكلة لا تكمن في النصوص بحد ذاتها، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية القانونية، حيث يُستبدل
القضاء
أحيانًا بالضغط الأمني أو الاجتماعي.
وأكدت الكشر أن الخطر مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، ويمكن الحد منه عبر تفعيل القانون وضبط السلاح، محذّرة من تحويل "حماية القيم" إلى ذريعة للفوضى أو تصفية الحسابات خارج القانون. وشددت على أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها يقود إلى منطق الميليشيا لا الدولة.
من جهته
، قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن انعدام الأمن في شمال غرب ليبيا، ولا سيما طرابلس، مستمر منذ عام 2011، وإن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا. وأرجع ذلك إلى سيطرة الميليشيات على عشرات المدن، حيث تعمل خارج القانون وتستهدف النساء بشكل خاص، لرفضها مشاركتهن في الحياة العامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرار صادم في الملاكمة النسائية... بطلة عالمية تنسحب إحتجاجًا!
Lebanon 24
قرار صادم في الملاكمة النسائية... بطلة عالمية تنسحب إحتجاجًا!
14/12/2025 15:46:59
14/12/2025 15:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
Lebanon 24
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
14/12/2025 15:46:59
14/12/2025 15:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع العنف ضد الصحفيات يعرض المشاركة النسائية في الإعلام للخطر
Lebanon 24
ارتفاع العنف ضد الصحفيات يعرض المشاركة النسائية في الإعلام للخطر
14/12/2025 15:46:59
14/12/2025 15:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل على منصات التواصل حول ظهور محتوى تجاري في ChatGPT
Lebanon 24
جدل على منصات التواصل حول ظهور محتوى تجاري في ChatGPT
14/12/2025 15:46:59
14/12/2025 15:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
مؤسسات الدولة
من جهته
الليبية
طرابلس
الرياض
القضاء
الليبي
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تايلور سويفت توزّع 197 مليون دولار مكافآت على طاقم جولتها
Lebanon 24
تايلور سويفت توزّع 197 مليون دولار مكافآت على طاقم جولتها
03:54 | 2025-12-14
14/12/2025 03:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة في قضية وفاء موصللي داخل مطار بيروت
Lebanon 24
تفاصيل جديدة في قضية وفاء موصللي داخل مطار بيروت
01:38 | 2025-12-14
14/12/2025 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
Lebanon 24
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
01:07 | 2025-12-14
14/12/2025 01:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
23:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
Lebanon 24
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
16:40 | 2025-12-13
13/12/2025 04:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
12:44 | 2025-12-13
13/12/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:54 | 2025-12-14
تايلور سويفت توزّع 197 مليون دولار مكافآت على طاقم جولتها
01:38 | 2025-12-14
تفاصيل جديدة في قضية وفاء موصللي داخل مطار بيروت
01:07 | 2025-12-14
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
23:00 | 2025-12-13
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
16:40 | 2025-12-13
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
15:07 | 2025-12-13
بالفيديو: ياسمين عبد العزيز تهرب من نعامة على الهواء مباشرة
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 15:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 15:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 15:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24