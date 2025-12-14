عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج

وجهت الفنانة عبلة كامل رسالة عتاب إلى من تداولوا شائعات عن حاجتها للدعم المادي أو العلاج على نفقة الدولة، مؤكدة أن هذه الأحاديث آلمتها، رغم تقديرها لمحبة جمهورها وحرصه عليها.



وقالت عبلة كامل، في تسجيل صوتي أذاعته الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "الصورة": "لي عتاب على الناس اللي بحبهم جدًا، اللي قالوا إن عبلة كامل محتاجة فلوس ومحتاجة علاج… رفقًا بالقلوب". وأوضحت أنها تتمتع بحالة صحية مستقرة، وأنها أجرت عددًا من العمليات الجراحية على نفقتها الخاصة، قبل أن تُفاجأ بقرار بعلاجها على نفقة الدولة.



ونفت الفنانة بشكل قاطع ما جرى تداوله أخيرًا حول وضعها الصحي أو المادي، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. وشددت على أن دائرة معارفها محدودة، وأنها لم تُدلِ بأي تصريحات إعلامية، كما لم يفعل أي شخص مقرّب منها.



كما أكدت عبلة كامل أنها لا تمتلك أي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ولا تنوي إنشاء حسابات مستقبلًا، داعية إلى عدم الانسياق وراء الصفحات والحسابات المزيّفة المنسوبة إليها.



وأعربت عن شكرها لكل من سأل عنها واطمأن على حالها، مختتمة رسالتها بالقول: "على العموم أنا مسامحة، وكلنا نسامح بعض".



، قال نقيب المهن التمثيلية ، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه تفاجأ بقرار المتعلق بتكفّل الدولة بعلاج الفنانين، موضحًا أنه لم يكن هناك أي اتفاق مسبق مع الجهات المعنية لتحديد أسماء بعينها. ووجّه زكي رسالة شكر للرئيس تقديرًا لهذه الخطوة.

