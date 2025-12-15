زينة مكّي تشارك جمهورها صورة جديدة بإطلالة أنيقة

نشرت الممثلة زينة مكّي صورة جديدة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، تظهر فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة بالأبيض والأسود، وهي داخل السيارة.الصورة لاقت تفاعلاً إيجابياً من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها الطبيعي وأسلوبها .