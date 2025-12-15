تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد فوز منتخب الأردن على السعودية.. أوّل تعليق للملكة رانيا
Lebanon 24
15-12-2025
|
15:39
علقت
الملكة
رانيا، زوجة العاهل
الأردني
، الملك عبدالله الثاني، على فوز منتخب بلادها أمام نظيره السعودي، الاثنين.
وكان منتخب "النشامى" تغلب على "الأخضر" بهدف دون رد، في مباراة أُقيمت على أرض استاد البيت بقطر، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.
ونشرت الملكة رانيا عبر خاصية "
ستوري
" في منصة إنستغرام صورة لنتيجة المباراة، وعلقت بالقول: "ألف مبروك لنشامى الوطن الأبطال، وبالتوفيق في المباراة النهائية إن شاء الله، مباراة شيقة وأداء مميز للمنتخب السعودي الشقيق".
وسيواجه المنتخب الأردني نظيره
المغربي
في نهائي البطولة على أرض استاد لوسيل، الخميس.
