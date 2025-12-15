بعد فوز منتخب الأردن على السعودية.. أوّل تعليق للملكة رانيا

علقت رانيا، زوجة العاهل ، الملك عبدالله الثاني، على فوز منتخب بلادها أمام نظيره السعودي، الاثنين.



وكان منتخب "النشامى" تغلب على "الأخضر" بهدف دون رد، في مباراة أُقيمت على أرض استاد البيت بقطر، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.



ونشرت الملكة رانيا عبر خاصية " " في منصة إنستغرام صورة لنتيجة المباراة، وعلقت بالقول: "ألف مبروك لنشامى الوطن الأبطال، وبالتوفيق في المباراة النهائية إن شاء الله، مباراة شيقة وأداء مميز للمنتخب السعودي الشقيق".



وسيواجه المنتخب الأردني نظيره في نهائي البطولة على أرض استاد لوسيل، الخميس.

