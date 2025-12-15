تقديرات أممية جديدة لانتشار العنف ضد المرأة

كشفت ، بالتعاون مع البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب ، عن تقديرات جديدة لمعدلات انتشار العنف بين الشركاء الحميمين والعنف الجنسي غير المرتبط بشريك على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز الحاجة الملحّة إلى تسريع الإجراءات وتعزيز .

ومن المقرر توفير خدمة الترجمة الفورية في خلال ندوة إلكترونية بعنوان "الاستفادة من البيانات للوقاية من العنف ضد المرأة"، وذلك يوم 16 كانون الأول، من الساعة 15:30 حتى 17:00 مساء. باللغات العربية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية، بما يتيح مشاركة واسعة من مختلف الدول.

وتهدف هذه الفعالية إلى استعراض أحدث البيانات المتعلقة بانتشار العنف ضد المرأة، وتسليط الضوء على أهمية البيانات في صياغة استراتيجيات وسياسات وقائية فعالة، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والتدخلات القائمة على الأدلة على المستوى الوطني.

كما تسعى الفعالية إلى إشراك مختلف أصحاب المصلحة في حوار مفتوح يسهم في تسريع التقدم نحو على العنف ضد النساء والفتيات.