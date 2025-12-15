تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

تقديرات أممية جديدة لانتشار العنف ضد المرأة

Lebanon 24
15-12-2025 | 23:45
كشفت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري، عن تقديرات جديدة لمعدلات انتشار العنف بين الشركاء الحميمين والعنف الجنسي غير المرتبط بشريك على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز الحاجة الملحّة إلى تسريع الإجراءات وتعزيز التعاون الدولي.

ومن المقرر توفير خدمة الترجمة الفورية في خلال ندوة إلكترونية بعنوان "الاستفادة من البيانات للوقاية من العنف ضد المرأة"، وذلك يوم 16 كانون الأول، من الساعة 15:30 حتى 17:00 مساء. باللغات العربية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية، بما يتيح مشاركة واسعة من مختلف الدول.

وتهدف هذه الفعالية إلى استعراض أحدث البيانات المتعلقة بانتشار العنف ضد المرأة، وتسليط الضوء على أهمية البيانات في صياغة استراتيجيات وسياسات وقائية فعالة، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والتدخلات القائمة على الأدلة على المستوى الوطني.

كما تسعى الفعالية إلى إشراك مختلف أصحاب المصلحة في حوار مفتوح يسهم في تسريع التقدم نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

مواضيع ذات صلة
"العنف" خلف الشاشة: تصاعد العنف الرقمي ضد النساء ومعركة تشريع قانون يوقف الإفلات
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة عروس في إيران تُسلّط الضوء على حقوق المرأة في مواجهة العنف الأسري
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فاردي يستبدل اسمه ببيكي.. لفتة مؤثرة ضد العنف على المرأة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
Lebanon24
01:44 | 2025-12-16
Lebanon24
23:00 | 2025-12-15
Lebanon24
15:39 | 2025-12-15
Lebanon24
15:30 | 2025-12-15
Lebanon24
14:00 | 2025-12-15
Lebanon24
12:11 | 2025-12-15
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24