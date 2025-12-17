أساسيات المكياج للمبتدئات.. خطوات بسيطة لمظهر طبيعي

المكياج فن بسيط يمكن لكل امرأة أن تتقنه، حتى لو كانت مبتدئة. للبدء، من المهم التركيز على الأساسيات:
تنظيف البشرة وترطيبها:
قبل وضع أي مستحضر، يجب تنظيف الوجه جيدًا واستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك، لضمان سهولة توزيع المكياج وثباته.
كريم الأساس (Foundation):
اختيار لون مناسب للبشرة لتوحيد اللون وإخفاء العيوب. يفضل استخدام إسفنجة أو فرشاة لتوزيعه بشكل متساوٍ.
كونسيلر (Concealer):
لتغطية الهالات السوداء أو البقع الصغيرة. يُستخدم بعد كريم الأساس ويمتزج جيدًا مع البشرة.
بودرة تثبيت (Setting Powder):
تساعد على تثبيت كريم الأساس والكونسيلر، وتقلل لمعان البشرة طوال اليوم.
لمسة من الألوان:
أحمر الخدود (Blush): لإضفاء حيوية على الوجه.
ظل العيون (Eyeshadow): اختيار ألوان طبيعية للمبتدئات مثل البيج والبني.
أحمر الشفاه أو ملمع الشفاه (Lipstick/Lip Gloss): لون طبيعي يكمل المظهر.
ماسكارا (Mascara):
لتكثيف الرموش وإبراز العينين بطريقة بسيطة.
نصيحة أخيرة: المكياج للمبتدئات يجب أن يكون خفيفًا وطبيعيًا، مع التركيز على تحسين ملامح الوجه وليس إخفائها بالكامل. مع الممارسة، يمكنك تجربة ألوان وأساليب جديدة تدريجيًا.