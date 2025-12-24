تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

صورة "مسيئة" تطال ريهام عبد الغفور... والنقابة تتحرّك

Lebanon 24
24-12-2025 | 12:41
A-
A+
Doc-P-1459513-639022020629267241.jpg
Doc-P-1459513-639022020629267241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشتدّت خلال الساعات الماضية تداعيات أزمة الصورة المسيئة التي طالت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، والتي جرى التقاطها أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد خريطة رأس السنة مساء الثلاثاء، ما وضعها في موقف محرج وأثار ردود فعل واسعة.

وعبّرت عبد الغفور عن صدمتها مما حصل، مؤكدة أنها لن تمرّ على الواقعة مرور الكرام، ومعلنة نيتها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين، واصفة ما جرى بـ"اليوم الأسود".

في المقابل، بادرت نقابة المهن التمثيلية إلى أول تحرّك رسمي، إذ طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة في السينما وقاعة العرض لتحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا قرب مقعد الفنانة وقاموا بتصويرها بطريقة غير مهنية أو قانونية. وأكدت النقابة أنها ستتقدم بطلب رسمي إلى النيابة المختصة لملاحقة المتورطين، مشددة على أن القضية ستُتابَع حتى نهايتها من دون أي تهاون.

وعلّقت عبد الغفور عبر صفحتها على فيسبوك قائلة: "كان يومًا أسود عندما أصبح هناك تليفونات بكاميرات…".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصة لقاء غير متوقعة.. هكذا اجتمعت ريهام عبد الغفور بزوجها الحالي
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد التقاط صورة مسيئة لها.. فنانة شهيرة بأقوى تعليق: "كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة"
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" تنفي الأخبار المسيئة وتؤكد دعمها للشعب السوري
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ورثة عبد الحليم يتحرّكون قضائياً لوقف حفل "حليم" في الكويت
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

نقابة المهن التمثيلية

ريهام عبد الغفور

عبد الغفور

النيابة

المصرية

فيسبوك

العرض

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2025-12-24
Lebanon24
13:39 | 2025-12-24
Lebanon24
11:56 | 2025-12-24
Lebanon24
09:50 | 2025-12-24
Lebanon24
07:42 | 2025-12-24
Lebanon24
06:29 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24