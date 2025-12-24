تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
صورة "مسيئة" تطال ريهام عبد الغفور... والنقابة تتحرّك
Lebanon 24
24-12-2025
|
12:41
اشتدّت خلال الساعات الماضية تداعيات أزمة الصورة المسيئة التي طالت الفنانة
المصرية
ريهام عبد الغفور
، والتي جرى التقاطها أثناء حضورها
العرض
الخاص لفيلمها الجديد خريطة رأس السنة مساء الثلاثاء، ما وضعها في موقف محرج وأثار ردود فعل واسعة.
وعبّرت
عبد الغفور
عن صدمتها مما حصل، مؤكدة أنها لن تمرّ على الواقعة مرور الكرام، ومعلنة نيتها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين، واصفة ما جرى بـ"اليوم الأسود".
في المقابل، بادرت
نقابة المهن التمثيلية
إلى أول تحرّك رسمي، إذ طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة في السينما وقاعة العرض لتحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا قرب مقعد الفنانة وقاموا بتصويرها بطريقة غير مهنية أو قانونية. وأكدت النقابة أنها ستتقدم بطلب رسمي إلى
النيابة
المختصة لملاحقة المتورطين، مشددة على أن القضية ستُتابَع حتى نهايتها من دون أي تهاون.
وعلّقت عبد الغفور عبر صفحتها على
فيسبوك
قائلة: "كان يومًا أسود عندما أصبح هناك تليفونات بكاميرات…".
