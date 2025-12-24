تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
فستان أحمر وذهبي.. شاهدوا بالصور إطلالة كارول سماحة في عيد الميلاد
Lebanon 24
24-12-2025
|
16:16
اختارت الفنانة
اللبنانية
كارول سماحة
إطلالة لافتة في
حفل عيد الميلاد
، جمعت فيها بين اللونين الأحمر والذهبي.
وجاء فستانها باللون الأحمر، بتصميم ضيّق يواكب صيحة الكاب، وتزيّن بتفاصيل ذهبية على شكل ورقتي شجر؛ الأولى عند الخصر، والثانية على الجزء العلوي من الفستان، ما أضفى لمسة أنيقة على الإطلالة.
وشاركت كارول
سماحة
متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من اللوك، وعلّقت عليها بالقول: "ملفوفة بالأحمر وتغنّي لعيد الميلاد".
