المرأة
"تغييرات كبيرة تجري في حياتها".. هذا ما توقعته خبيرة أبراج لشيرين عبد الوهاب (فيديو)
Lebanon 24
28-12-2025
|
07:35
خلال لقاءها مع الإعلامي
عمرو أديب
في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، كشفت خبيرة الأبراج بسنت يوسف عن توقعاتها للفنانة
شيرين عبد الوهاب
، مؤكدة أن تغييرات كبيرة تجري في حياتها بعيدًا عن الأضواء، ولا يعلم عنها أحد حتى الآن.
وأضافت بسنت أن
شيرين
تتمتع بحظ جيد خلال المرحلة المقبلة، قائلة: "فيه تغيير حاصل في حياة شيرين
عبد الوهاب
محدش يعرف عنه حاجة، عندها حظ كويس، اتفاقات وعقود جديدة وحفلات كبيرة هنشوفها في 2026".
