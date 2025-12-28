"تغييرات كبيرة تجري في حياتها".. هذا ما توقعته خبيرة أبراج لشيرين عبد الوهاب (فيديو)

خلال لقاءها مع الإعلامي في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، كشفت خبيرة الأبراج بسنت يوسف عن توقعاتها للفنانة ، مؤكدة أن تغييرات كبيرة تجري في حياتها بعيدًا عن الأضواء، ولا يعلم عنها أحد حتى الآن.



وأضافت بسنت أن تتمتع بحظ جيد خلال المرحلة المقبلة، قائلة: "فيه تغيير حاصل في حياة شيرين محدش يعرف عنه حاجة، عندها حظ كويس، اتفاقات وعقود جديدة وحفلات كبيرة هنشوفها في 2026".

