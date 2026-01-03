تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
المرأة

الأم السر الخفي وراء تفوق طفلها…

Lebanon 24
03-01-2026 | 23:00
رغم ذكاء الطفل وسرعة بديهته، كثير من الأمهات تفاجأن بتراجع درجات أبنائهن في المدرسة، وهو ما يثير القلق حول مستقبلهم الدراسي.

وأوضح المرشد التربوي عارف عبد الله في حديث خاص مع "سيدتي وطفلك" من مجلة "سيدتي"، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية غالباً ما تغفل عنها الأم، تؤدي إلى تدني مستويات الأطفال الدراسية:

  1. ضعف مبادئ القراءة والكتابة:
    حتى الطفل الذكي الذي يحفظ المعلومات بسرعة قد يحصل على درجات منخفضة إذا كان خطه غير مقروء أو لا يجيد أساسيات القراءة والكتابة. ينصح الخبراء بتدريب الطفل على كتابة الحروف بشكل صحيح، وتعليم مبادئ الإملاء، ويمكن اللجوء إلى معلم لغة عربية متخصص لتعزيز مهارات الطفل بخط النسخ.

  2. النسيان السريع والمشكلات الصحية:
    قد يعاني الطفل من صعوبة تذكر المعلومات بعد العودة من المدرسة بسبب نقص الحديد في الجسم، ما يؤثر على نمو الدماغ وأداء الوظائف الحيوية. ويجب على الأهل فحص مخزون الحديد في جسم الطفل، الذي يُقاس بمستوى بروتين "الفيريتين" في الدم، لضمان حصول الطفل على احتياجاته اليومية، خصوصاً قبل سن البلوغ.

  3. القلق والخوف:
    الحالة النفسية للطفل في البيت أو المدرسة تؤثر بشكل مباشر على تحصيله الدراسي. أساليب الضغط أو المقارنة بالعقلاء الآخرين تزيد التوتر وتؤدي إلى نتائج عكسية. ويُنصح بخلق جو أسري هادئ، داعم، ومتواصل مع الطفل، وتشجيعه على المحاولة بغض النظر عن الدرجات، مع الحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية بعيداً عن مسامع الأطفال.

ويؤكد الخبراء أن الجمع بين دعم الصحة الجسدية، وتعزيز المهارات الدراسية، وتهيئة البيئة النفسية المناسبة، يضمن للطفل فرصة أفضل للنجاح والتحصيل الدراسي، بعيداً عن التوتر والضغوط.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24