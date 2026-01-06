عندما لا يكون الرحيل خيارًا: ما الذي يُقيّد قرار المرأة المعنَّفة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
3
o
بعلبك
-4
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
عندما لا يكون الرحيل خيارًا: ما الذي يُقيّد قرار المرأة المعنَّفة
Lebanon 24
06-01-2026
|
15:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
يفترض كثيرون أن المرأة المعنَّفة قادرة على مغادرة العلاقة المؤذية متى شاءت، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. فالعلاقات العنيفة غالبًا لا تبدأ بالإساءة، بل بالحب، ثم تتدرج نحو السيطرة والإيذاء، ما يجعل الخروج منها صعبًا، خاصة بعد الإنجاب.
الخوف على الأطفال يُعد عاملًا أساسيًا، إذ تعتقد بعض النساء أن بقاء الأب – رغم عنفه – أفضل من غيابه، بينما تؤكد التجارب أن الأطفال يتأثرون بالعنف حتى دون التعرض له مباشرة. كما تؤدي الإساءة النفسية المتكررة إلى تشويه وعي الضحية، فتشكك بنفسها وتحمّل ذاتها المسؤولية أو تقلل من خطورة ما تتعرض له.
ويُضاف إلى ذلك الخوف من تبعات الرحيل، إذ قد ترى المرأة أن مغادرة الزوج العنيف أكثر خطورة من البقاء، خصوصًا مع التهديد والابتزاز. كما تتمسك بعض المعنفات بأمل تغيير الشريك، مدفوعات بضغوط ثقافية واجتماعية تمجّد الصبر وتدين الطلاق.
وتلعب العزلة الاجتماعية والقيود المالية دورًا حاسمًا، إذ تخشى كثيرات عدم التصديق أو فقدان الدعم، فيما تجعل السيطرة الاقتصادية الرحيل شبه مستحيل. في النهاية، بقاء المرأة في علاقة عنيفة ليس خيارًا حرًا، بل نتيجة ضغوط متشابكة تستوجب فهمًا أعمق ودعمًا حقيقيًا بدل اللوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هو العمر الذي تبدأ فيه خصوبة المرأة بالانهيار؟
Lebanon 24
ما هو العمر الذي تبدأ فيه خصوبة المرأة بالانهيار؟
07/01/2026 04:48:24
07/01/2026 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسن خليل: لن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار
Lebanon 24
علي حسن خليل: لن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار
07/01/2026 04:48:24
07/01/2026 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل المستشارة السياسية لماكرون: الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزامًا دوليًا
Lebanon 24
سلام استقبل المستشارة السياسية لماكرون: الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزامًا دوليًا
07/01/2026 04:48:24
07/01/2026 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى يستقبل خياري: بحثٌ في مصير اليونيفيل بعد 2026 والتزام لبناني بالقرار 1701
Lebanon 24
منسى يستقبل خياري: بحثٌ في مصير اليونيفيل بعد 2026 والتزام لبناني بالقرار 1701
07/01/2026 04:48:24
07/01/2026 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
المعن
العلا
ساسي
قد يعجبك أيضاً
من الترطيب إلى الحماية… فوائد علمية للسيراميدات في العناية بالبشرة
Lebanon 24
من الترطيب إلى الحماية… فوائد علمية للسيراميدات في العناية بالبشرة
14:45 | 2026-01-06
06/01/2026 02:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
موضة جديدة تتجاوز "لابوبو": روبوت صغير يصنع البهجة ويتفاعل مع البشر
Lebanon 24
موضة جديدة تتجاوز "لابوبو": روبوت صغير يصنع البهجة ويتفاعل مع البشر
12:21 | 2026-01-06
06/01/2026 12:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"أولاد الراعي".. أمل بوشوشة تكشف بدء التحضيرات لعمل رمضاني جديد
Lebanon 24
"أولاد الراعي".. أمل بوشوشة تكشف بدء التحضيرات لعمل رمضاني جديد
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تدعو لوقف النقاشات السياسية في الحوارات الفنية (صورة)
Lebanon 24
ورد الخال تدعو لوقف النقاشات السياسية في الحوارات الفنية (صورة)
09:19 | 2026-01-06
06/01/2026 09:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة من جيسي عبدو
Lebanon 24
رسالة مؤثرة من جيسي عبدو
08:07 | 2026-01-06
06/01/2026 08:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:45 | 2026-01-06
من الترطيب إلى الحماية… فوائد علمية للسيراميدات في العناية بالبشرة
12:21 | 2026-01-06
موضة جديدة تتجاوز "لابوبو": روبوت صغير يصنع البهجة ويتفاعل مع البشر
10:30 | 2026-01-06
"أولاد الراعي".. أمل بوشوشة تكشف بدء التحضيرات لعمل رمضاني جديد
09:19 | 2026-01-06
ورد الخال تدعو لوقف النقاشات السياسية في الحوارات الفنية (صورة)
08:07 | 2026-01-06
رسالة مؤثرة من جيسي عبدو
06:51 | 2026-01-06
هل تزور ميغان ماركل بريطانيا؟
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
07/01/2026 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
07/01/2026 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
07/01/2026 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24