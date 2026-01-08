هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)

تحدثت الفنانة عن أسباب رفضها الزواج، موضحةً حقيقة ما تم تداوله من أن الخيانة هي السبب.



وقالت علا في مداخلة عبر فضائية "صدى البلد 2": "لن أتحدث عن العمر وكل هذه المبررات، ولكن أقول بأنني تزوجت في سنّ صغيرة وأنجبت ابني، وتخرّج في ، وهو يعمل حالياً وتزوّج وأنجب".



وأضافت: "أعيش حالياً في حالة مستكينة، ومبسوطة، وأرفض العودة مرة أخرى لأكون تحت سيطرة أحد، وتحكّماته، والإنسان بعد ما يتقدّم في العمر يضيق صدره، ومش عايزة أتجوّز تاني وعايشة حياتي سعيدة".



وعن حقيقة رفضها الزواج بسبب تعرّضها للخيانة، قالت: "تعرّضي للخيانة كان من إحدى صديقاتي، ولم يكن ذلك السبب في عدم زواجي، فأنا وصلت لمرحلة عمرية لم أعد أستطيع فيها تحمّل المسؤولية".



كما تحدثت علا عن زوجها الراحل ، شقيق الموسيقار الراحل ، قائلةً: "زوجي إيهاب كان شقيق الموسيقار عمر خورشيد من والده، والراحلان كانا يتميزان بحُسن النية".



وحول انفصالها عن المطرب أبو الليف رغم قصة الحب بينهما، أوضحت علا: "انفصلت عن المطرب أبو الليف بسبب تفهّمنا لبعض وأن الله لم يُرد لنا أن نُكمل الحياة الزوجية معاً، وعلاقتنا جيدة ومتواصلة، وأن سبب الانفصال هو الشديدة".





