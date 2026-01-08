تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-01-2026 | 04:49
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت الفنانة المصرية علا رامي عن أسباب رفضها الزواج، موضحةً حقيقة ما تم تداوله من أن الخيانة هي السبب. 

وقالت علا في مداخلة عبر فضائية "صدى البلد 2": "لن أتحدث عن العمر وكل هذه المبررات، ولكن أقول بأنني تزوجت في سنّ صغيرة وأنجبت ابني، وتخرّج في معهد الفنون المسرحية، وهو يعمل حالياً وتزوّج وأنجب".

وأضافت: "أعيش حالياً في حالة مستكينة، ومبسوطة، وأرفض العودة مرة أخرى لأكون تحت سيطرة أحد، وتحكّماته، والإنسان بعد ما يتقدّم في العمر يضيق صدره، ومش عايزة أتجوّز تاني وعايشة حياتي سعيدة".

وعن حقيقة رفضها الزواج بسبب تعرّضها للخيانة، قالت: "تعرّضي للخيانة كان من إحدى صديقاتي، ولم يكن ذلك السبب الرئيسي في عدم زواجي، فأنا وصلت لمرحلة عمرية لم أعد أستطيع فيها تحمّل المسؤولية".

كما تحدثت علا عن زوجها الراحل إيهاب خورشيد، شقيق الموسيقار الراحل عمر خورشيد، قائلةً: "زوجي إيهاب كان  شقيق الموسيقار عمر خورشيد من والده، والراحلان كانا يتميزان بحُسن النية".

وحول انفصالها عن المطرب أبو الليف رغم قصة الحب بينهما، أوضحت علا: "انفصلت عن المطرب أبو الليف بسبب تفهّمنا لبعض وأن الله لم يُرد لنا أن نُكمل الحياة الزوجية معاً، وعلاقتنا جيدة ومتواصلة، وأن سبب الانفصال هو الغيرة الشديدة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حذفت صورها معه... هل انفصلت الفنانة العربيّة الشهيرة عن زوجها بعد 23 عاماً من الزواج؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي الشهير
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون الكشف عن الأسباب.. فنان شهير ينفصل عن زوجته ويوّجه لها رسالة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 14:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24

معهد الفنون المسرحية

معهد الفنون

عمر خورشيد

معهد الفن

علا رامي

المصرية

الرئيسي

خورشيد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-01-08
Lebanon24
00:53 | 2026-01-08
Lebanon24
23:00 | 2026-01-07
Lebanon24
16:11 | 2026-01-07
Lebanon24
14:54 | 2026-01-07
Lebanon24
12:10 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24