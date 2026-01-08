هكذا بدت كيت ميدلتون في أول ظهور لها لعام 2026

بدأت ، ، أسبوع الاحتفال بعيد ميلادها بإطلالة لافتة باللون الأحمر القرمزي، خلال زيارة مفاجئة لمستشفى تشارينغ كروس في ، قبل من عيد ميلادها الـ44. وشكّلت الزيارة أول ظهور ملكي مشترك لها مع زوجها الأمير في عام 2026.

واختارت كيت بدلة أنيقة من توقيع Roland Mouret باللون الخمري القريب من الأحمر الداكن، مؤلفة من جاكيت كلاسيكية وبنطلون واسع الساق، وهي إطلالة أعادت ارتداءها للمرة الرابعة منذ ديسمبر 2022 مع لمسات تنسيق جديدة. ونسّقت معها قميصاً حريرياً من Me+Em بدرجة أفتح قليلاً، ما أضفى مظهراً أحادياً متناغماً ولافتاً.

وأكملت أميرة إطلالتها بأحذية بنية من Gianvito Rossi، وحقيبة بنية من Demellier London سبق أن ظهرت بها في مناسبة ، إضافة إلى أقراط Cartier Trinity الذهبية الثلاثية اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كيت تسريحة شعر مموجة مع فرق جانبي، ومكياجاً ناعماً بلمسات وردية خفيفة، عكس أسلوبها الكلاسيكي الأنيق الذي يميز ظهورها في المناسبات الرسمية.