نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة

نشرت صورة عفوية تظهر فيها بإطلالة مريحة وعصرية أثناء استجمامها في مكان مفتوح بجانب البحر، مرتدية ملابس بألوان محايدة ونظارات شمسية، وتعكس الصورة أجواء من الاسترخاء والهدوء بعيداً عن ضغوط الحياة.

Advertisement