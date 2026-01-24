تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
تعرفي على الفيتامين "المظلوم" والسر الحقيقي وراء كثافة الشعر
Lebanon 24
24-01-2026
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما تتهافت النساء على تجربة حمامات الزيوت ومكملات "البيوتين"، كشفت تقارير طبية عن "بطل خفي" في عالم العناية بالشعر غالباً ما يتم تجاهله، وهو **فيتامين B3**، المعروف بـ"النياسين"، الذي يلعب دوراً محورياً في وقف التساقط وإعادة الكثافة.
لا تقتصر فوائد فيتامين B3 على صحة الجهاز العصبي فحسب، بل يعمل كموسع للأوعية الدموية الصغيرة في فروة الرأس، مما يضمن تدفق الأكسجين والمغذيات مباشرة إلى الجذور. ولأن بصيلات الشعر تُعد من أسرع أنسجة الجسم نمواً، فإنها تحتاج إلى "الطاقة الخلوية" التي يوفرها النياسين للبقاء في مرحلة النمو النشط لأطول فترة ممكنة.
يتوفر هذا الفيتامين بثلاثة أشكال تخدم جمالك:
-النياسين: المحفز الأقوى للدورة الدموية والنمو.
-النياسيناميد: المكون السحري في الأمصال لتقوية حاجز فروة الرأس ومنع جفافها.
-الإينوزيتول: بديل لطيف يوفر الفوائد نفسها دون التسبب في احمرار البشرة.
ويُعد نقص فيتامين B3 سبباً رئيساً غير مرصود لزيادة تساقط الشعر وجفافه، وظهور القشرة المزعجة. ولتجنب هذه المشكلات، ينصح الخبراء بالتركيز على المصادر الطبيعية مثل الأسماك، الدواجن، الحبوب الكاملة، والمكسرات.
وفي حال اللجوء للمكملات الغذائية، يشدد المختصون على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد الجرعة، مع الالتزام بكورس علاجي لا يقل عن 3 أشهر لضمان بناء "كيراتين" قوي يمنح الشعر مرونة تصل إلى من تكوينه الأساسي.
Advertisement
متفرقات
المرأة
Advertisement
