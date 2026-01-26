تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
خبر حزين.. وفاة شقيقة ممثلة معروفة
Lebanon 24
26-01-2026
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت شقيقة الممثلة
ميمي جمال
صباح اليوم
.
وكان من المقرر أن تقام اليوم ندوة الفنانة ميمي جمال ضمن برنامج "نجم وندوة" الذي تنظمه
الهيئة العامة
لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان في إطار برامج
وزارة الثقافة
، إلا أنه تم تأجيلها بسبب وفاة شقيقتها.
يُذكر أن ميمي جمال تخوض موسم
دراما رمضان
2026 من خلال مسلسل "على قد الحب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
26/01/2026 19:52:38
26/01/2026 19:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
26/01/2026 19:52:38
26/01/2026 19:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين… وفاة صحافي بارز (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين… وفاة صحافي بارز (صورة)
26/01/2026 19:52:38
26/01/2026 19:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
26/01/2026 19:52:38
26/01/2026 19:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة العامة
وزارة الثقافة
دراما رمضان
صباح اليوم
ميمي جمال
رئاسة ال
خالد ا
رمضان
تابع
قد يعجبك أيضاً
ريتا حرب تُفاجئ جمهورها بصورتها أثناء تلقي العلاج
Lebanon 24
ريتا حرب تُفاجئ جمهورها بصورتها أثناء تلقي العلاج
12:34 | 2026-01-26
26/01/2026 12:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب مدير حساباتها.. هذا ما قرّره القضاء
Lebanon 24
تفاصيل جديدة في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب مدير حساباتها.. هذا ما قرّره القضاء
10:24 | 2026-01-26
26/01/2026 10:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مي عز الدين بإطلالة شتوية أنيقة والجمهور يغازلها (صور)
Lebanon 24
مي عز الدين بإطلالة شتوية أنيقة والجمهور يغازلها (صور)
08:36 | 2026-01-26
26/01/2026 08:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" تستعد للزواج.. من هو عريسها؟ (صور)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" تستعد للزواج.. من هو عريسها؟ (صور)
04:00 | 2026-01-26
26/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 03:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:34 | 2026-01-26
ريتا حرب تُفاجئ جمهورها بصورتها أثناء تلقي العلاج
10:24 | 2026-01-26
تفاصيل جديدة في قضية سبّ شيرين عبد الوهاب مدير حساباتها.. هذا ما قرّره القضاء
08:36 | 2026-01-26
مي عز الدين بإطلالة شتوية أنيقة والجمهور يغازلها (صور)
04:00 | 2026-01-26
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" تستعد للزواج.. من هو عريسها؟ (صور)
03:25 | 2026-01-26
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
00:36 | 2026-01-26
بعد نجاتها من الموت.. فنانة وإعلامية لبنانية بإطلالة مُثيرة تعرضها للانتقادات (فيديو)
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 19:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 19:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 19:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24