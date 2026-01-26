خبر حزين.. وفاة شقيقة ممثلة معروفة

توفيت شقيقة الممثلة .



وكان من المقرر أن تقام اليوم ندوة الفنانة ميمي جمال ضمن برنامج "نجم وندوة" الذي تنظمه لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان في إطار برامج ، إلا أنه تم تأجيلها بسبب وفاة شقيقتها.



يُذكر أن ميمي جمال تخوض موسم 2026 من خلال مسلسل "على قد الحب".

