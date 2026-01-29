تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
التطريزات الذهبية تزيّن اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية
Lebanon 24
29-01-2026
|
05:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
هيمنت التطريزات الدقيقة والزخرفات الغنية على عروض اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية في
باريس
، حيث برز اسما المصممين اللبنانيين العالميين
زهير مراد
وإيلي صعب من خلال مجموعتين احتفيتا بالأنوثة والفخامة بأسلوبين متمايزين.
استحضر زهير مراد في مجموعته مفردات أيقونية من خمسينيات القرن الماضي، مقدّمًا رؤية فنية عكست براعة حرفيي داره، حيث بدت التصاميم أكثر من مبهرة في إبراز أنوثة المرأة ورقيّها. وتألفت المجموعة من 45 تصميمًا، جسّدت امرأة واثقة بنفسها، تحمل كل قطعة ترتديها قصة خاصة لا يرويها سوى زهير مراد. وغلبت على التصاميم ألوان الباستيل والذهبي الفاتح، مع تركيز واضح على التطريزات والشكّ، فيما جاءت القصّات لتبرز جمال خصر المرأة بشكل لافت.
المصمم اللبناني
إيلي صعب
مجموعته للأزياء الراقية لربيع وصيف 2026 تحت عنوان Golden Summer Nights of ’71، مستخدمًا أقمشة الدانتيل الرقيق، الشيفون، الكريب، والتول
الحريري
. وحضر اللون الذهبي بقوة ليشكّل العنوان الأبرز للمجموعة، التي عكست بصمة صعب الفاخرة ورؤيته التي تجمع بين الراحة والرقي.
وسعى
إيلي
صعب إلى ابتكار تصاميم تنبض بالخفّة والانسيابية، سواء من حيث القصّات أو اختيار الأقمشة، مقدّمًا أزياء تليق بالمرأة العصرية الباحثة عن التميّز دون تكلّف، ومحييًا في الوقت نفسه روح بعض مجموعاته الأولى بروح متجددة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انطلاق أسبوع باريس للأزياء الراقية.. انسحاب لـ"فالي" وعرض تاريخي لـ"ديور"
Lebanon 24
انطلاق أسبوع باريس للأزياء الراقية.. انسحاب لـ"فالي" وعرض تاريخي لـ"ديور"
29/01/2026 13:39:52
29/01/2026 13:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الكورة.. الصلوات والقداديس تزيّن عيد الميلاد المجيد
Lebanon 24
الكورة.. الصلوات والقداديس تزيّن عيد الميلاد المجيد
29/01/2026 13:39:52
29/01/2026 13:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب
Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب
29/01/2026 13:39:52
29/01/2026 13:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الثالث من زيارة البابا إلى لبنان.. تذكير من قوى الأمن إلى المواطنين
Lebanon 24
في اليوم الثالث من زيارة البابا إلى لبنان.. تذكير من قوى الأمن إلى المواطنين
29/01/2026 13:39:52
29/01/2026 13:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زهير مراد
إيلي صعب
الحريري
لبنان
استيل
باريس
بالمر
شيفون
تابع
قد يعجبك أيضاً
الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد
Lebanon 24
الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد
06:15 | 2026-01-29
29/01/2026 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس
Lebanon 24
أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس
05:37 | 2026-01-29
29/01/2026 05:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
Lebanon 24
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
03:54 | 2026-01-29
29/01/2026 03:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
Lebanon 24
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
01:15 | 2026-01-29
29/01/2026 01:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار التدخين للحامل
Lebanon 24
أضرار التدخين للحامل
23:00 | 2026-01-28
28/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:15 | 2026-01-29
الريتينول.. دليل الاستخدام الآمن لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد
05:37 | 2026-01-29
أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس
03:54 | 2026-01-29
ابتسامة وحيوية… أنابيلا هلال تشارك جمهورها صورة جديدة بأسلوب عصري
01:15 | 2026-01-29
إطلالة أنيقة جديدة لريتا حرب تبهر متابعيها
23:00 | 2026-01-28
أضرار التدخين للحامل
15:38 | 2026-01-28
هيفا وهبي تتألق بإطلالة جريئة وأنيقة
فيديو
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
Lebanon 24
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
03:01 | 2026-01-29
29/01/2026 13:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
29/01/2026 13:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 13:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24