التطريزات الذهبية تزيّن اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية

هيمنت التطريزات الدقيقة والزخرفات الغنية على عروض اليوم الثالث من أسبوع الأزياء الراقية في ، حيث برز اسما المصممين اللبنانيين العالميين وإيلي صعب من خلال مجموعتين احتفيتا بالأنوثة والفخامة بأسلوبين متمايزين.

استحضر زهير مراد في مجموعته مفردات أيقونية من خمسينيات القرن الماضي، مقدّمًا رؤية فنية عكست براعة حرفيي داره، حيث بدت التصاميم أكثر من مبهرة في إبراز أنوثة المرأة ورقيّها. وتألفت المجموعة من 45 تصميمًا، جسّدت امرأة واثقة بنفسها، تحمل كل قطعة ترتديها قصة خاصة لا يرويها سوى زهير مراد. وغلبت على التصاميم ألوان الباستيل والذهبي الفاتح، مع تركيز واضح على التطريزات والشكّ، فيما جاءت القصّات لتبرز جمال خصر المرأة بشكل لافت.

المصمم اللبناني مجموعته للأزياء الراقية لربيع وصيف 2026 تحت عنوان Golden Summer Nights of ’71، مستخدمًا أقمشة الدانتيل الرقيق، الشيفون، الكريب، والتول . وحضر اللون الذهبي بقوة ليشكّل العنوان الأبرز للمجموعة، التي عكست بصمة صعب الفاخرة ورؤيته التي تجمع بين الراحة والرقي.

وسعى صعب إلى ابتكار تصاميم تنبض بالخفّة والانسيابية، سواء من حيث القصّات أو اختيار الأقمشة، مقدّمًا أزياء تليق بالمرأة العصرية الباحثة عن التميّز دون تكلّف، ومحييًا في الوقت نفسه روح بعض مجموعاته الأولى بروح متجددة.