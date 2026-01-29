أميمة طالب تتألق في عرض ستيفان رولان لأزياء ربيع وصيف 2026 بباريس

ألقت الضوء على حضورها القوي في عرض ضمن أسبوع الموضة الراقية بباريس، حيث خطفت الأنظار بإطلالات Statement عكست روح الدار المعروفة بتصاميمها الجريئة والمعمارية، وجسدت من خلالها صورة المرأة القوية والأنيقة في آنٍ واحد.

إطلالة حمراء ساحرة

افتتحت أميمة عرضها بفستان أحمر درامي، يتميز بياقة عالية وقماش لامع ينساب بسلاسة مع حركة الجسد. وأضفى التفصيل البارز عند الكتف بعدًا مسرحيًا، بينما زادت الفتحة الجانبية عند الخصر من أنوثة الإطلالة وقوتها. أكملت أميمة اللوك بقفازات جلدية سوداء طويلة، لتعكس الطابع الجريء وتضع الإطلالة ضمن قائمة الهوت كوتور اللافتة.

إطلالة سوداء هندسية

جاءت الإطلالة الثانية بفستان قصير باللون الأسود، يبرز الأسلوب Structured الذي تشتهر به دار ستيفان رولان، مع أكتاف عالية وياقة مربعة تعكس الدقة الهندسية للتصميم. نسّقت أميمة الفستان مع Collant أسود مطرز وأقراط كبيرة الحجم، لتبرز شخصية Statement قوية وواثقة على منصة .