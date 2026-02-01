تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
01-02-2026
|
05:36
photos
توفيت الفنانة المغربية القديرة
صفية
الزياني
، عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
وتوفيت الزياني إحدى أبرز رموز الفنّ المغربيّ، إثر نوبة قلبية مفاجئة داخل المركز الاستشفائي مولاي يوسف في العاصمة الرباط. (ارم نيوز)
المغربي" style="width: 100%; height: 100%;" />
