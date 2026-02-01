تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)

Lebanon 24
01-02-2026 | 05:36
A-
A+
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توفيت الفنانة المغربية القديرة صفية الزياني، عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وتوفيت الزياني إحدى أبرز رموز الفنّ المغربيّ، إثر نوبة قلبية مفاجئة داخل المركز الاستشفائي مولاي يوسف في العاصمة الرباط. (ارم نيوز)
 
 
وفاة صفية الزياني رائدة المسرح <a class='entities-links' href='/entity/1687324613/المغربي/ar/1?utm_term=PublicFigures-المغربي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المغربي&id=128779&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=المغربي" style="width: 100%; height: 100%;" />
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من جديد... فنان عربيّ شهير يُصاب بوعكة صحيّة مفاجئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
4 تغييرات تقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
​تُوفيت زوجته قبل عام... فنان عربيّ يخسر والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
يُعاني من مشكلات في القلب.. نقل فنان شهير إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24

ارم نيوز

المغربي

الزياني

المغرب

القدير

الرب

صيبة

زيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-02-01
Lebanon24
03:14 | 2026-02-01
Lebanon24
02:24 | 2026-02-01
Lebanon24
23:00 | 2026-01-31
Lebanon24
15:07 | 2026-01-31
Lebanon24
14:41 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24