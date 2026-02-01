رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)

توفيت الفنانة المغربية القديرة ، عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.



وتوفيت الزياني إحدى أبرز رموز الفنّ المغربيّ، إثر نوبة قلبية مفاجئة داخل المركز الاستشفائي مولاي يوسف في العاصمة الرباط. (ارم نيوز)

المغربي" style="width: 100%; height: 100%;" /> المغربي" style="width: 100%; height: 100%;" />