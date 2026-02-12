7 أطعمة تحافظ على جودتها خارج الثلاجة

رغم شيوع الاعتقاد بأن حفظ الطعام يتطلب التبريد، هناك أطعمة تحافظ على نكهتها وجودتها عند تخزينها في درجة حرارة الغرفة.

وتشمل أبرز هذه الأطعمة: المكسرات، الخضار الطازجة، المخللات، الفواكه الطازجة، البطاطا، الصوصات الحارة، والقهوة.

ويوصي الخبراء بتخزين هذه الأطعمة في مكان بارد نسبيًا وجاف، واستخدام أوعية محكمة الإغلاق، وفصل الأطعمة الجافة عن الرطبة، مع مراقبة أي تغيّر في الرائحة أو القوام كدليل على التلف.

وأشار الخبراء إلى أن بعض الأطعمة مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض، وبقايا الوجبات، يجب ألا تُترك خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين عند درجة حرارة أعلى من 4 درجات مئوية لضمان السلامة الغذائية.

وباتباع هذه النصائح، يمكن الاستمتاع بطعام طازج وآمن دون الحاجة إلى التبريد الدائم، مع الحفاظ على نكهته وجودته لفترة قصيرة.