تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

7 أطعمة تحافظ على جودتها خارج الثلاجة

Lebanon 24
12-02-2026 | 16:15
A-
A+
7 أطعمة تحافظ على جودتها خارج الثلاجة
7 أطعمة تحافظ على جودتها خارج الثلاجة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رغم شيوع الاعتقاد بأن حفظ الطعام يتطلب التبريد، هناك أطعمة تحافظ على نكهتها وجودتها عند تخزينها في درجة حرارة الغرفة.

وتشمل أبرز هذه الأطعمة: المكسرات، الخضار الطازجة، المخللات، الفواكه الطازجة، البطاطا، الصوصات الحارة، والقهوة.

ويوصي الخبراء بتخزين هذه الأطعمة في مكان بارد نسبيًا وجاف، واستخدام أوعية محكمة الإغلاق، وفصل الأطعمة الجافة عن الرطبة، مع مراقبة أي تغيّر في الرائحة أو القوام كدليل على التلف.

وأشار الخبراء إلى أن بعض الأطعمة مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض، وبقايا الوجبات، يجب ألا تُترك خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين عند درجة حرارة أعلى من 4 درجات مئوية لضمان السلامة الغذائية.

وباتباع هذه النصائح، يمكن الاستمتاع بطعام طازج وآمن دون الحاجة إلى التبريد الدائم، مع الحفاظ على نكهته وجودته لفترة قصيرة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
7 أطعمة غنية بالبوتاسيوم لتعزيز صحة القلب والعضلات
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نقص الحديد يطال الملايين.. 7 أطعمة ترفع المخزون من دون مكملات
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم" في الثلاجة: لماذا صار تجميدها معركة على قواعد اللعبة؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت معدة للتهريب خارج سوريا.. ضبط صواريخ "سام-7" في مداهمة أمنية بدير الزور
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24

حكمت ال

بري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
11:23 | 2026-02-12
Lebanon24
09:24 | 2026-02-12
Lebanon24
06:07 | 2026-02-12
Lebanon24
03:47 | 2026-02-12
Lebanon24
01:51 | 2026-02-12
Lebanon24
23:00 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24