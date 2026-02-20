تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
بين التخدير النصفي والإيبيدورال.. أيُّهما يمنحُ الأم تعافياً أسرع بعد القيصرية؟
Lebanon 24
20-02-2026
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجدُ الكثير من النساء أنفسهنَّ أمام خياراتٍ محيرة عند التحضير للولادة القيصرية، لا سيما فيما يتعلق بنوع التخدير وأثره على سرعة التعافي.
وأوضح تقريرٌ طبي أن التخدير النصفي (Spinal) يتميز بسرعته الفائقة في تسكين الألم، مما يتيح للفريق الطبي بدء العملية فوراً، كما يسمح للأم باستعادة حركتها وقدرتها على الجلوس في وقتٍ أقصر بعد الجراحة.
وفي المقابل، يوفر تخدير "الإيبيدورال" (Epidural) تحكماً أدق في جرعات الألم وتدرجاً يقلل من احتمالات الصداع المفاجئ أو انخفاض ضغط
الدم
الحاد، لكنه قد يؤدي إلى استمرار الشعور بالتنميل لفترة أطول قليلاً.
وأشار الخبراء إلى أن
الاختيار
بين النوعين يعتمد على الحالة الصحية للأم وتوصية طبيب التخدير، مؤكدين أن كلا الطريقتين آمنتان وتسمحان للأم بالبقاء واعية لمشاركة اللحظات الأولى مع مولودها.
ومع ذلك، يظل التخدير النصفي هو الخيار المفضل لمن ترغب في حركة أسرع بعد ساعات من العملية، بينما يميل الاختيار نحو الإيبيدورال في الحالات التي تتطلب إدارة مستمرة للألم بعد الجراحة. وفي النهاية، يبقى قرار الطبيب هو
الفيصل
في الحالات الطارئة لضمان سلامة الأم والجنين.
