الرئيسية
المرأة

طرق منزلية لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها

Lebanon 24
24-02-2026
طرق منزلية لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها
طرق منزلية لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها photos 0
مع حلول شهر رمضان، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف وفقدان النضارة نتيجة الصيام وتغيّر العادات اليومية وقلة السوائل، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بخطوات بسيطة في المنزل باستخدام ماسكات طبيعية ترطب البشرة وتعيد توازنها بسرعة، من دون الحاجة لمواد كيميائية أو تكاليف مرتفعة.

أفضل ماسكات منزلية للبشرة الجافة والدهنية في رمضان 2026

قناع الأفوكادو والعسل للبشرة الجافة
يُعدّ هذا القناع من أفضل الخيارات لإعادة الترطيب والنعومة للبشرة الجافة. يمكن تحضيره بهرس نصف حبة أفوكادو وخلطها مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ثم وضع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

قناع الموز والزبادي لتغذية البشرة الجافة
يحتوي الموز على فيتامينات ومعادن تغذي البشرة، بينما يعزز الزبادي صحة البشرة وترطيبها. لتحضيره، اهرسي موزة ناضجة واخلطيها مع ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ضعي القناع على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

قناع الصبّار والخيار لتهدئة البشرة وترطيبها
يمزج هذا القناع بين جل الصبار الطازج وخيار واحد، حيث يمنح البشرة انتعاشاً وترطيباً عميقاً خلال دقائق قليلة.

قناع الفراولة والعسل للبشرة الدهنية
يقلل هذا القناع من الإفرازات الدهنية وينظف المسام، مع تهدئة البشرة بفضل العسل. يتم تحضيره بهرس ست حبات فراولة وخلطها مع ثلاث ملاعق كبيرة من العسل وقليل من عصير الليمون، ثم وضع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

قناع التفاح والعسل لتنقية البشرة الدهنية
يعمل هذا القناع على تقشير البشرة بلطف وتنظيف المسام، ويقلل الزيوت الزائدة بفضل خصائص العسل المضادة للبكتيريا. يتم تحضيره بهرس تفاحة طازجة وخلطها مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ثم توزيع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

تعتمد هذه الأقنعة المنزلية على مكونات طبيعية متوفرة بسهولة، وتساعد على الحفاظ على نضارة وترطيب البشرة خلال رمضان، مع نتائج سريعة وفعّالة من الاستخدام الأول.

 
 
خلال رمضان...5 منتجات أساسية لترطيب البشرة
لماذا يزداد حب الشباب في الشتاء؟ حلول فعّالة للحفاظ على صحة البشرة
كيف تتخلصين من البقع الداكنة وتستعيدين نضارة بشرتك؟
إليك فوائد حمام البخار المنزلي للبشرة
