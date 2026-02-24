التخطيط المسبق مفتاح السفر المريح مع الأطفال في رمضان

أكد الخبراء ن السفر مع الأطفال خلال شهر يمثل تحدياً إضافياً للآباء، بسبب التعب والقلق الناتج عن الصيام وتغيّر ، ما يستدعي التخطيط الجيد والاستعداد المسبق لضمان راحة الأطفال والاستمتاع بالرحلة.

وأوضحت دراسات موقع Charlottesville Family أن تجهيز مستلزمات الطفل الأساسية أثناء السفر أمر ضروري، وتشمل:

تحميل أفلام وألعاب مفضلة على الأجهزة اللوحية لتفادي الملل خلال الرحلات الطويلة. سماعات رأس مخصصة للأطفال لحماية السمع ومنع الإزعاج. وسادة سفر مريحة لدعم الرقبة والنوم أثناء التنقل. وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه المجففة والخضار لتجنب الجوع والانزعاج. حقيبة يد أو حقيبة ظهر سهلة الحمل لتخزين أغراض الطفل. كتب أنشطة أو ملصقات لإشغال الطفل وتنشيط ذهنه خلال الانتظار. اللعبة المفضلة للطفل لمنحه شعوراً بالأمان وتقليل التوتر.

وأشار الخبراء إلى أن العمر الأنسب للسفر مع الطفل يتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، حيث يكون قد حصل على لقاحاته الأساسية ونومه أكثر انتظامًا، ما يسهل التكيف مع الرحلة.

كما نصحوا بتقديم أطعمة خفيفة وسهلة الهضم، مثل الفواكه الطازجة والمقطعة، الفواكه المجففة، الزبادي، السندويشات الصحية، المكسرات المطحونة، والخضار الطازجة، مع تجنب الأطعمة المالحة والمقلية والحلويات الثقيلة التي قد تزيد التعب والجفاف.

ولتخفيف إرهاق الأطفال أثناء السفر، أوصوا بتعديل جدول النوم قبل الرحلة، الحفاظ على شرب الماء، التحلي بالصبر والمرونة، وتوفير أنشطة ترفيهية هادئة مثل القصص الصوتية، كتب التلوين، الألعاب الحوارية البسيطة، وألعاب الألغاز والملصقات.

وبالنسبة للرضع، شدد الخبراء على اختيار توقيت مناسب للرحلة، المقاعد القريبة من الممر أو بجوار النافذة حسب الحاجة، تجهيز تحتوي على وجبات خفيفة ووسائل ترفيه ولعبة مفضلة وملابس بديلة، بالإضافة إلى التحدث مع الطفل قبل الرحلة لتهيئته نفسيًا وتقليل القلق.

وأكد الخبراء أن التخطيط المسبق والاستعداد الجيد هما مفتاح نجاح الرحلة مع الأطفال خلال رمضان، وضمان تجربة سفر مريحة وممتعة دون إرهاق أو توتر.