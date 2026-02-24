طالبته بتعويض كبير... إحالة طبيب شهير إلى المحكمة بسبب هيفا وهبي

أحال المصري طبيباً شهيراً إلى المحاكمة، بتهمة إستغلال فيديوهات إعلانية للفنانة من دون إذنها، في نيسان من العام 2023، عندما زارت مركزاً طبيّاً للحصول على إستشارة.

وحددت جلسة في 6 نيسان المقبل للنظر في القضية، التي تطالب فيها وهبي بتعويض مدنيّ قيمته 5 ملايين جنيه. (ارم نيوز)