لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
طالبته بتعويض كبير... إحالة طبيب شهير إلى المحكمة بسبب هيفا وهبي
Lebanon 24
24-02-2026
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحال
القضاء
المصري طبيباً شهيراً إلى المحاكمة، بتهمة إستغلال فيديوهات إعلانية للفنانة
هيفاء وهبي
من دون إذنها، في نيسان من العام 2023، عندما زارت مركزاً طبيّاً للحصول على إستشارة.
وحددت
محكمة القاهرة الاقتصادية
جلسة في 6 نيسان المقبل للنظر في القضية، التي تطالب فيها وهبي بتعويض مدنيّ قيمته 5 ملايين جنيه. (ارم نيوز)
تابع
