الرئيسية
المرأة

ممثلة سوريّة... هل تتقاضى 700 ألف دولار كأجر؟

Lebanon 24
24-02-2026 | 06:35
ممثلة سوريّة... هل تتقاضى 700 ألف دولار كأجر؟
ممثلة سوريّة... هل تتقاضى 700 ألف دولار كأجر؟ photos 0
نفت الممثلة السوريّة مرام علي، الأخبار التي تمّ تداولها في الفترة الأخيرة، عن تقاضيها 700 ألف دولار كأجر، وأكّدت أنّ الرقم غير صحيح.
كما نفت علي خلال مقابلة، ما تردد حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان المصري أحمد فهمي بعد تعاونهما في مسلسل "اتنين قهوة"، وقالت إنّ هذه الشائعات "مضحكة".
 
وتعليقاً على تصريحها المثير للجدل حول رفضها لـ"1000 عريس"، أوضحت أنّ "هذا الرقم كان مجازياً للتعبير عن كثرة العروض التي تلقتها". (الامارات 24)
 
 
مواضيع ذات صلة
تقاضت 100 ألف دولار .. هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سنغافورة تعتزم ضخ أكثر من 700 مليون دولار في أبحاث الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. اعترضا طريقه وسلباه 700 دولار
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2026-02-24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-24
Lebanon24
02:26 | 2026-02-24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-23
Lebanon24
15:20 | 2026-02-23
فيديو
