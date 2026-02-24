تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
ممثلة سوريّة... هل تتقاضى 700 ألف دولار كأجر؟
Lebanon 24
24-02-2026
|
06:35
photos
نفت الممثلة السوريّة
مرام علي
، الأخبار التي تمّ تداولها في الفترة الأخيرة، عن تقاضيها 700 ألف دولار كأجر، وأكّدت أنّ الرقم غير صحيح.
كما نفت علي خلال مقابلة، ما تردد حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان المصري
أحمد فهمي
بعد تعاونهما في مسلسل "اتنين قهوة"، وقالت إنّ هذه الشائعات "مضحكة".
وتعليقاً على تصريحها المثير للجدل حول رفضها لـ"1000 عريس"، أوضحت أنّ "هذا الرقم كان مجازياً للتعبير عن كثرة العروض التي تلقتها". (الامارات 24)
