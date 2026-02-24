فيتامين "E".. السر الحقيقي وراء إشراقة البشرة وشبابها الدائم

أكدت التقارير الطبية الحديثة أن سر نضارة البشرة لا يكمن فقط في الكريمات والمستحضرات الخارجية، بل يتجاوز ذلك إلى التغذية الداخلية التي يتصدرها فيتامين "E" كعنصر جوهري في عالم الجمال الحديث.

وتوضح الدكتورة أليخاندرا مورا، المتخصصة في الطب التجميلي، أن هذا الفيتامين يمثل "الحارس الشخصي" للبشرة بفضل قدرته الفائقة على مكافحة الأكسدة، وحماية الخلايا من الشيخوخة المبكرة التي يسببها الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة.



وتمتد فوائد هذا الفيتامين لتشمل توفير ترطيب عميق يحافظ على حاجز الجلد الطبيعي ويمنحه مرونة فائقة، فضلاً عن دوره الفعال في تسريع ترميم الأنسجة وعلاج الندبات وتقوية الشعر من جذوره عبر تحسين الدموية في فروة الرأس.

وإلى جانب فوائده الجمالية، يلعب فيتامين "E" دوراً حيوياً في تعزيز جهاز المناعة وحماية الوظائف الإدراكية وصحة القلب، مما يجعله ركيزة أساسية للصحة العامة.



وبما أن الجسم لا يستطيع إنتاج هذا الفيتامين ذاتياً، فإن الخبراء ينصحون بالحصول عليه من مصادر طبيعية مثل الزيوت النباتية والمكسرات، لاسيما البندق، مع ضرورة تناوله ضمن وجبات تحتوي على دهون صحية لضمان امتصاصه الأمثل.

ورغم هذه المزايا الجمة، يبقى الحذر من الإفراط في الجرعات أمراً ضرورياً لتجنب التأثير على تخثر ، مع التأكيد على أن السر يكمن في الانتظام والتراكم لتحقيق النتائج المرجوة.