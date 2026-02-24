بشرتكِ في خطر.. 5 علامات تحذر من روتين تنظيف خاطئ يدمر جمالكِ

كشف خبراء في طب الجلدية أن عملية تنظيف الوجه تمثل الركيزة الأساسية لأي روتين للعناية بالبشرة، محذرين من أن ارتكاب أخطاء شائعة في هذه الخطوة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بصحة الجلد بدلاً من حمايته.

أخطاء شائعة وإحصاءات مقلقة



أشار تقرير استند إلى دراسات حديثة إلى أن نحو 80% من الأشخاص يرتكبون خطأ واحداً على الأقل أثناء تنظيف وجوههم، لاسيما استخدام صابون اليدين أو غسول الجسم، أو الاكتفاء بالماء فقط. كما شدد التقرير على أهمية التنظيف الليلي لإزالة الملوثات والأوساخ التي تتراكم طوال اليوم وتؤثر على حاجز البشرة الواقي.



5 مؤشرات على سوء التنظيف



حدد الخبراء خمس علامات تحذيرية تدل على أن طريقة غسل الوجه المتبعة غير صحيحة، وهي:



1. الشعور بشد في البشرة: يدل على الإفراط في التنظيف وإزالة طبقة الحماية الطبيعية (الفيلم الهيدروليبيدي).

2. الاحمرار المتكرر: قد ينتج عن استخدام ماء شديد السخونة أو البرودة، أو فرك الوجه بقوة مفرطة.

3. الجفاف الحاد: الشعور بحاجة فورية لترطيب البشرة بعد الغسل مباشرة يعني أن الغسول يحتوي على مواد مهيجة.

4. الوخز أو الحكة: ظهور رد فعل تحسسي عند وضع منتجات تالية يشير إلى تضرر حاجز الجلد أثناء خطوة التنظيف.

5. الطبقة الدهنية: الإحساس بملمس زيتي بعد الانتهاء يعني أن الغسول ثقيل جداً ولا يتناسب مع نوع البشرة.



نصيحة الخبراء



أوصت الصيدلانية وطبيبة الجلد لينا دي بونس بضرورة الاعتدال في كمية الغسول المستخدمة والتأكد من شطفه جيداً بالماء الفاتر، مؤكدة أن اختيار المنتج الملائم لنوع البشرة هو الخطوة الأولى لتحقيق مظهر صحي ومستدام.