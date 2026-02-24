تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

بشرتكِ في رمضان.. روتين بسيط يخلصك من "شحوب الصيام" نهائياً!

Lebanon 24
24-02-2026 | 23:00
بشرتكِ في رمضان.. روتين بسيط يخلصك من شحوب الصيام نهائياً!
بشرتكِ في رمضان.. روتين بسيط يخلصك من شحوب الصيام نهائياً! photos 0
يستعرض التقرير دليلاً عملياً للحفاظ على نضارة وإشراقة البشرة خلال شهر رمضان، لمواجهة آثار الجفاف والإرهاق التي قد تظهر نتيجة تغيير عادات الأكل والنوم.
 
ويقترح الخبراء روتيناً بسيطاً ينقسم إلى فترتين؛ يبدأ الصباحي منه بتنظيف البشرة بلطف واستخدام مرطبات غنية وواقي شمس لحمايتها، بينما يركز الروتين المسائي على التنظيف العميق لإزالة الشوائب، متبوعاً بسيروم مغذٍ وكريم ليلي يساعد على ترميم الخلايا.

كما يشدد التقرير على أن العناية الخارجية لا تكفي وحدها، بل يجب تعزيزها بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، والتركيز على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات.
 
وينصح الخبراء بضرورة تجنب السوائل التي تحتوي على الكافيين والسكريات العالية، لكونها تساهم في فقدان رطوبة الجلد، مؤكدين أن الالتزام بهذا الجدول يضمن بشرة صحية طوال أيام الصيام.



مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
صيام بلا "حرقان".. دليلك الشامل للتخلص من أوجاع المعدة في رمضان
صيام رمضان وصحة الخلايا.. كيف يبطئ الشيخوخة؟
هل يؤثر أوزمبيك على صيام رمضان؟
