تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
بشرتكِ في رمضان.. روتين بسيط يخلصك من "شحوب الصيام" نهائياً!
Lebanon 24
24-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعرض التقرير دليلاً عملياً للحفاظ على نضارة وإشراقة البشرة خلال شهر
رمضان
، لمواجهة آثار الجفاف والإرهاق التي قد تظهر نتيجة تغيير عادات الأكل والنوم.
ويقترح الخبراء روتيناً بسيطاً ينقسم إلى فترتين؛ يبدأ الصباحي منه بتنظيف البشرة بلطف واستخدام مرطبات غنية وواقي شمس لحمايتها، بينما يركز الروتين المسائي على التنظيف العميق لإزالة الشوائب، متبوعاً بسيروم مغذٍ وكريم ليلي يساعد على ترميم الخلايا.
كما يشدد التقرير على أن العناية الخارجية لا تكفي وحدها، بل يجب تعزيزها بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، والتركيز على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات.
وينصح الخبراء بضرورة تجنب السوائل التي تحتوي على الكافيين والسكريات العالية، لكونها تساهم في فقدان رطوبة الجلد، مؤكدين أن الالتزام بهذا الجدول يضمن بشرة صحية طوال أيام الصيام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
Lebanon 24
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
25/02/2026 07:55:19
25/02/2026 07:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صيام بلا "حرقان".. دليلك الشامل للتخلص من أوجاع المعدة في رمضان
Lebanon 24
صيام بلا "حرقان".. دليلك الشامل للتخلص من أوجاع المعدة في رمضان
25/02/2026 07:55:19
25/02/2026 07:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صيام رمضان وصحة الخلايا.. كيف يبطئ الشيخوخة؟
Lebanon 24
صيام رمضان وصحة الخلايا.. كيف يبطئ الشيخوخة؟
25/02/2026 07:55:19
25/02/2026 07:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر أوزمبيك على صيام رمضان؟
Lebanon 24
هل يؤثر أوزمبيك على صيام رمضان؟
25/02/2026 07:55:19
25/02/2026 07:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
التزام
التركي
السكري
الترك
روتي
تركي
صيام
قد يعجبك أيضاً
على الرغم من طلاقهما.. إعلامية شهيرة تُشارك في إفطار في منزل طليقها (صورة)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. إعلامية شهيرة تُشارك في إفطار في منزل طليقها (صورة)
00:47 | 2026-02-25
25/02/2026 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لعلاج علامات تمدد الجلد.. إليكِ أفضل الطرق الطبية والمنزلية
Lebanon 24
لعلاج علامات تمدد الجلد.. إليكِ أفضل الطرق الطبية والمنزلية
16:00 | 2026-02-24
24/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزويل بيروكسيد: الحل الفعّال لمواجهة حب الشباب واستعادة نضارة البشرة
Lebanon 24
البنزويل بيروكسيد: الحل الفعّال لمواجهة حب الشباب واستعادة نضارة البشرة
14:00 | 2026-02-24
24/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرتكِ في خطر.. 5 علامات تحذر من روتين تنظيف خاطئ يدمر جمالكِ
Lebanon 24
بشرتكِ في خطر.. 5 علامات تحذر من روتين تنظيف خاطئ يدمر جمالكِ
10:48 | 2026-02-24
24/02/2026 10:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتامين "E".. السر الحقيقي وراء إشراقة البشرة وشبابها الدائم
Lebanon 24
فيتامين "E".. السر الحقيقي وراء إشراقة البشرة وشبابها الدائم
09:55 | 2026-02-24
24/02/2026 09:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
05:49 | 2026-02-24
24/02/2026 05:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:47 | 2026-02-25
على الرغم من طلاقهما.. إعلامية شهيرة تُشارك في إفطار في منزل طليقها (صورة)
16:00 | 2026-02-24
لعلاج علامات تمدد الجلد.. إليكِ أفضل الطرق الطبية والمنزلية
14:00 | 2026-02-24
البنزويل بيروكسيد: الحل الفعّال لمواجهة حب الشباب واستعادة نضارة البشرة
10:48 | 2026-02-24
بشرتكِ في خطر.. 5 علامات تحذر من روتين تنظيف خاطئ يدمر جمالكِ
09:55 | 2026-02-24
فيتامين "E".. السر الحقيقي وراء إشراقة البشرة وشبابها الدائم
06:35 | 2026-02-24
ممثلة سوريّة... هل تتقاضى 700 ألف دولار كأجر؟
فيديو
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
00:43 | 2026-02-25
25/02/2026 07:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
13:36 | 2026-02-24
25/02/2026 07:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
25/02/2026 07:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24