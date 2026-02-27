تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
أبرز صيحات المكياج لهذا العام: طبيعية وإشراق صحي
Lebanon 24
27-02-2026
|
09:43
photos
تشهد صيحات المكياج الحالية تركيزًا كبيرًا على المظهر الطبيعي والإشراق الصحي للبشرة، المعروف بالـ “glow”. الألوان الترابية والناعمة هي الرائجة حاليًا للعيون والشفاه، مع لمسات خفيفة من اللمعان لإبراز ملامح الوجه بشكل أنيق. الحواجب الكثيفة والمحددة بطريقة ناعمة لا تزال رائجة، بينما تزداد شعبية المكياج الذي يبرز الجمال الفردي ويحتفل بالتنوع الطبيعي للبشرة والشكل. كما أن منتجات التجميل المستدامة والصديقة للبيئة أصبحت خيارًا مفضلًا للكثير من النساء حول العالم.
