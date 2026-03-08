تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
كيف تحمين شفاهك من التشقق في شهر رمضان؟
Lebanon 24
08-03-2026
|
04:54
يواجه الكثيرون خلال شهر
رمضان
تحدي جفاف الشفاه وتشققها، نتيجة نقص السوائل في الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة، بالإضافة إلى العوامل المناخية. وللحفاظ على شفاه صحية وناعمة طوال الشهر
الكريم
، ينصح الخبراء بضرورة اتباع روتين عناية يومي يعتمد على الترطيب الداخلي والخارجي على حد سواء.
ويشير المختصون إلى أن شرب كميات كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور يعد الركيزة الأساسية لحماية الشفاه من الجفاف، كما ينصحون بالابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من فقدان السوائل، مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة المالحة.
أما من الناحية الخارجية، فيُشدد على أهمية استخدام مرطبات الشفاه (Lip Balms) التي تحتوي على مكونات طبيعية كزبدة الشيا أو شمع النحل، مع ضرورة تجنب "لعق الشفاه" الذي يؤدي إلى نتائج عكسية، إضافة إلى أهمية تقشير الشفاه بلطف لإزالة الجلد الميت، مما يسهل عملية امتصاص المرطبات ويمنحها مظهراً أكثر صحة.
