تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

كيف تحمين شفاهك من التشقق في شهر رمضان؟

Lebanon 24
08-03-2026 | 04:54
A-
A+
كيف تحمين شفاهك من التشقق في شهر رمضان؟
كيف تحمين شفاهك من التشقق في شهر رمضان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه الكثيرون خلال شهر رمضان تحدي جفاف الشفاه وتشققها، نتيجة نقص السوائل في الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة، بالإضافة إلى العوامل المناخية. وللحفاظ على شفاه صحية وناعمة طوال الشهر الكريم، ينصح الخبراء بضرورة اتباع روتين عناية يومي يعتمد على الترطيب الداخلي والخارجي على حد سواء.

ويشير المختصون إلى أن شرب كميات كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور يعد الركيزة الأساسية لحماية الشفاه من الجفاف، كما ينصحون بالابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من فقدان السوائل، مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة المالحة.
 
أما من الناحية الخارجية، فيُشدد على أهمية استخدام مرطبات الشفاه (Lip Balms) التي تحتوي على مكونات طبيعية كزبدة الشيا أو شمع النحل، مع ضرورة تجنب "لعق الشفاه" الذي يؤدي إلى نتائج عكسية، إضافة إلى أهمية تقشير الشفاه بلطف لإزالة الجلد الميت، مما يسهل عملية امتصاص المرطبات ويمنحها مظهراً أكثر صحة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف تحمين شفتيك من الجفاف والتشقق في الطقس البارد؟
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال شهر رمضان.. كيف تفقد الوزن بنجاح؟
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تجهزين جسمكِ وعقلكِ لاستقبال شهر رمضان؟
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 13:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الكريم

الطويل

رمضان

ساسي

روتي

صيام

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-03-08
Lebanon24
00:00 | 2026-03-08
Lebanon24
17:07 | 2026-03-07
Lebanon24
13:23 | 2026-03-07
Lebanon24
10:21 | 2026-03-07
Lebanon24
08:25 | 2026-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24