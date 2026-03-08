تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
يوم المرأة العالمي: هل انتهى عصر "القوامة التقليدية" لدى الشباب؟
Lebanon 24
08-03-2026
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي أجري بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحولاً لافتاً في المفاهيم الاجتماعية لدى جيل الشباب، حيث أيد ثلث الرجال المنتمين إلى "جيل زد" (Gen Z) فكرة طاعة الزوجة.
وكشف
الاستطلاع
، الذي سلط الضوء على تغير النظرة التقليدية للعلاقات الزوجية، أن فئة الشباب في هذا الجيل باتت أكثر ميلاً لتبني أدوار مرنة داخل الأسرة، متجاوزين الصور النمطية السائدة حول القوامة أو الهيمنة الذكورية.
وأشار المحللون إلى أن هذه النتائج تعكس تأثر "جيل زد" بقيم المساواة والانفتاح الفكري، واعتبارهم أن نجاح الشراكة الزوجية يقوم على التفاهم المشترك وتبادل الأدوار بدلاً من السلطة الفردية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه المجتمعات نقاشات متصاعدة حول تطور مفاهيم الزواج والأسرة في ظل تزايد نفوذ وتأثيرات الجيل الرقمي الجديد.
