|
المرأة

7 تمارين بسيطة للنساء للحد من آلام اليد والمعصم أثناء العمل الطويل على الحاسوب

Lebanon 24
14-03-2026 | 00:00
7 تمارين بسيطة للنساء للحد من آلام اليد والمعصم أثناء العمل الطويل على الحاسوب
7 تمارين بسيطة للنساء للحد من آلام اليد والمعصم أثناء العمل الطويل على الحاسوب
مع اعتماد الكثير من النساء على العمل أمام الحاسوب لساعات طويلة، سواء في المكاتب أو من المنزل، أصبحت آلام اليد والمعصم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، إذ يؤدي الاستخدام المتكرر للوحة المفاتيح والفأرة أو الشاشات اللمسية إلى إصابات الإجهاد المتكرر مثل ألم المعصم، ضعف القبضة، وتنميل الأصابع، بما في ذلك متلازمة النفق الرسغي.

وأظهرت دراسة أن العمل على الحاسوب لأكثر من 20 ساعة أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بهذه المشكلات، خصوصًا عند النساء اللواتي يميلن إلى الانحناء لفترات طويلة أو استخدام أجهزة أصغر حجمًا مقارنة باليدين.

ولتخفيف الأعراض والحفاظ على مرونة اليدين والمعصمين، يمكن للمرأة ممارسة 7 تمارين بسيطة وسريعة يمكن أداؤها في المنزل أو أثناء العمل:

إطالة الرسغ للأسفل: مد الذراع أمامك مع توجيه راحة اليد للأسفل، وسحب الأصابع برفق نحو الأعلى لمدة 15 ثانية، مع تكرار التمرين 5 مرات لكل معصم.

تمديد الرسغ للأعلى: مد الذراع مع توجيه راحة اليد للأعلى، ثم اثني معصمك بلطف نحو الجسم.

ثني الرسغ: لتمديد أوتار العضلات الباسطة وتقوية أعصاب اليد.

تدوير المعصم: حركات دائرية مع عقارب الساعة وعكسها لتحسين المرونة وزيادة تدفق الدم.

وضعية الشكر والامتنان: ضعي راحتي اليدين معًا أمام وجهك، اضغطيهما ثم اخفضي المرفقين تدريجيًا للشعور بالتمدد.

فتح وإغلاق اليد: إغلاق اليدين لتشكيل قبضة ثم فرد الأصابع لأوسع نطاق، لتقوية القبضة وتحسين تحكم الأصابع.

ضغط الأصابع باستخدام إسفنجة أو كرة: الضغط لمدة 10 ثوانٍ مع تكرار التمرين 10 مرات لتقوية اليد وتحسين مهارة الأصابع.

كما ينصح الخبراء باتباع عادات صحية أثناء استخدام الحاسوب، مثل أخذ استراحات قصيرة كل 30–60 دقيقة، ضبط ارتفاع لوحة المفاتيح، الحفاظ على وضعية مستقيمة للجسم، الإمساك بالفأرة برفق، وشرب كميات كافية من الماء لتعزيز مرونة المفاصل وصحة العضلات.

هذه التمارين اليومية مع العادات الصحية تساعد النساء على الحد من آلام اليد والمعصم، وتحافظ على راحتهن وإنتاجيتهن على المدى الطويل.

