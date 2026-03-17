"إكسير" النضارة الجديد.. هكذا يعيد السيليكون الشباب لبشرتك

Lebanon 24
17-03-2026 | 15:00
إكسير النضارة الجديد.. هكذا يعيد السيليكون الشباب لبشرتك
إكسير النضارة الجديد.. هكذا يعيد السيليكون الشباب لبشرتك photos 0
تُشير التقارير العلمية الحديثة إلى الدور المحوري لمكملات "السيليكون" الغذائية في تعزيز صحة البشرة ومكافحة الشيخوخة، حيث يُعد هذا العنصر ثالث أكثر العناصر الأثرية وفرة في جسم الإنسان، ويلعب دوراً أساسياً في تكوين الكولاجين.

ويساهم السيليكون في تحسين مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يعمل على تقوية الروابط بين جزيئات البروتين في الأنسجة الضامة، مما يمنح البشرة مظهراً أكثر نضارة وحيوية. ولا تقتصر فوائده على الجلد فحسب، بل تمتد لتشمل تقوية الأظافر الهشة وتحفيز نمو الشعر وزيادة سماكته.

وتتوفر هذه المادة طبيعياً في بعض الأطعمة مثل الشوفان والأرز البني والموز، إلا أن اللجوء للمكملات الغذائية بات خياراً شائعاً لتعويض النقص المرتبط بتقدم العمر، مع ضرورة استشارة الأطباء لتحديد الجرعات المناسبة لضمان الاستفادة القصوى من خصائصه الجمالية والعلاجية.

