تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

اختيار هذه النجمة السورية سفيرة للتوعية من التوحد

Lebanon 24
21-03-2026 | 03:56
A-
A+
اختيار هذه النجمة السورية سفيرة للتوعية من التوحد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختارت "الجمعية المصرية للتوحد" الفنانة السورية جومانا مراد سفيرةً لحملة التوعية بالتوحد لعام 2026، وذلك عقب النجاح اللافت لمسلسل "اللون الأزرق" الذي نافست به في موسم رمضان والذي سلّط الضوء على معاناة أُسر الأطفال المصابين بطيف التوحد وأهمية الدعم المجتمعي لهم. 

وجاء إعلان "الجمعية المصرية للتوحد" قرارها من خلال حسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث نشرت صورة لجومانا وعلّقت عليها: "نحن فخورون بالإعلان أن جومانا مراد هي سفيرة حملة التوعية بالتوحد لهذا العام، والتي تركز على دور الإخوة".

وأشادت الجمعية بأداء جومانا في العمل، حيث قالت: "جومانا مراد قدّمت أداءً مميزاً في دورها كـ"أم حمزة"، الطفل المصاب بالتوحّد، في مسلسل "اللون الأزرق"، وجسّدت بذكاء مشاعر اليأس التي تعيشها أم تكافح يومياً من أجل إيجاد حق ابنها ومنحه أبسط حقوقه. كان أداؤها صادقاً، حقيقياً ومؤثراً جداً". 

وأضافت: "كل الأمهات اللواتي شاهدن العمل شعرن بأنهنّ مرتبطات بشخصيتها، وكأن هناك مَن فهم أخيراً مخاوفهن وقلقهن وصراعاتهن. شكراً جومانا على إخراج كل هذه المشاعر الى النور، وعلى تقديمها بإتقان".
 
مواضيع ذات صلة
كاريس بشار تختار هذه الممثلة نجمة الدراما السورية الأولى
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان من بكركي: علينا التوحد تحت سقف الدولة والشرعية وفي مقدمها الجيش
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه النجمة الأميركية تتربع على عرش المبيعات الموسيقية عالمياً للمرة السادسة
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا اختيار صائب
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية المصرية

جومانا مراد

المصرية

أم حمزة

رمضان

مصرية

سورية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-03-21
Lebanon24
16:45 | 2026-03-20
Lebanon24
11:40 | 2026-03-20
Lebanon24
07:34 | 2026-03-20
Lebanon24
02:34 | 2026-03-20
Lebanon24
00:00 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24