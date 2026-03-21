Advertisement
المرأة
اختيار هذه النجمة السورية سفيرة للتوعية من التوحد
Lebanon 24
21-03-2026
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختارت "
الجمعية المصرية
للتوحد" الفنانة
السورية
جومانا مراد
سفيرةً لحملة التوعية بالتوحد لعام 2026، وذلك عقب النجاح اللافت لمسلسل "اللون الأزرق" الذي نافست به في موسم
رمضان
والذي سلّط الضوء على معاناة أُسر الأطفال المصابين بطيف التوحد وأهمية الدعم المجتمعي لهم.
وجاء إعلان "الجمعية
المصرية
للتوحد" قرارها من خلال حسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث نشرت صورة لجومانا وعلّقت عليها: "نحن فخورون بالإعلان أن جومانا مراد هي سفيرة حملة التوعية بالتوحد لهذا العام، والتي تركز على دور الإخوة".
وأشادت الجمعية بأداء جومانا في العمل، حيث قالت: "جومانا مراد قدّمت أداءً مميزاً في دورها كـ"
أم حمزة
"، الطفل المصاب بالتوحّد، في مسلسل "اللون الأزرق"، وجسّدت بذكاء مشاعر اليأس التي تعيشها أم تكافح يومياً من أجل إيجاد حق ابنها ومنحه أبسط حقوقه. كان أداؤها صادقاً، حقيقياً ومؤثراً جداً".
وأضافت: "كل الأمهات اللواتي شاهدن العمل شعرن بأنهنّ مرتبطات بشخصيتها، وكأن هناك مَن فهم أخيراً مخاوفهن وقلقهن وصراعاتهن. شكراً جومانا على إخراج كل هذه المشاعر الى النور، وعلى تقديمها بإتقان".
Advertisement
Advertisement
