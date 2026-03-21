"فرش السيليكون" أم اليدين؟.. إليكم سرّ النضارة المثالية والتحذير من "الفخ"

انتشرت في الآونة الأخيرة فرش تنظيف الوجه المصنوعة من السيليكون كأداة لا غنى عنها في روتين العناية بالبشرة، وسط تساؤلات حول مدى تفوقها فعلياً على الطريقة التقليدية بالغسل باليدين.



وتتميز هذه الفرش بشعيرات ناعمة تساهم في تدليك البشرة وإزالة الأوساخ والزيوت العميقة بفعالية أكبر، فضلاً عن دورها في تقشير الخلايا الميتة وتحفيز الدموية، مما يمنح الوجه إشراقة طبيعية. وما يميز السيليكون كونه مادة غير مسامية، مما يجعله أكثر مقاومة لتراكم البكتيريا مقارنة بالأدوات الأخرى.



وفي المقابل، يبقى غسل الوجه باليدين الخيار الأكثر أماناً وبساطة، وتحديداً لصاحبات البشرة الحساسة، رغم أنه قد لا يصل إلى عمق المسام بنفس كفاءة الفرش.



إلا أن الخبراء حذروا من "فخ" الإفراط في استخدام فرش السيليكون، مؤكدين أن الاستعمال المبالغ فيه قد يؤدي إلى تهيج البشرة أو إضعاف حاجزها الطبيعي، كما يُنصح بتجنبها تماماً في حالات الالتهابات الجلدية أو الإكزيما، مع ضرورة الاكتفاء باستخدامها مرة واحدة يومياً أو لمرات معدودة خلال الأسبوع.



