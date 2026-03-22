تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
المرأة
مطربة معروفة تتحدث عن تعرضها لاعتداء (فيديو)
Lebanon 24
22-03-2026
|
09:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
حلّت المطربة الشعبية هدى ضيفة على برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على قناة "هي"، وكشفت خلال اللقاء عن جوانب عديدة من حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها أثناء إحياء الحفلات.
وأكدت هدى أن العمل في مجال الفن ليس بالسهولة التي يظنها البعض، مشيرة إلى أن الغناء في الأفراح الشعبية يشكل "ضريبة يومية" بسبب الجهد الكبير والسهر والمخاطر المستمرة، وأن مهنتها مليئة بالإرهاق والضغوط النفسية والجسدية.
كما أوضحت أن ابتسامة الفنانة على المسرح لا تعكس بالضرورة حالتها الحقيقية، قائلة:"ممكن نطلع نغني وإحنا موجوعين وتعبانين وعايزين نعيط، لكن الناس بتشوفنا بنضحك، وده جزء من شغلنا".
كما كشفت هدى عن موقف صعب تعرضت له خلال إحدى حفلاتها، حيث روت أنها خلال إحيائها فرحًا شعبيًا في مدينة المحلة، وخلال غنائها أغنية "الزمهلوية"، فوجئت بأحد الأشخاص يحاول الاعتداء عليها، ما اضطرها الى إيقاف الحفل فورًا.
ورغم هذه المواقف، شددت هدى على أنها لم تتعرض لمضايقات
بشكل عام
خلال عملها في الأفراح الشعبية، مؤكدة أن وجود شقيقها معها بشكل دائم يمنحها شعورًا بالأمان.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مهنتها تتطلب قوة وتحملًا كبيرين، وأن ما يراه الجمهور من بهجة على المسرح يخفي وراءه الكثير من التحدي. (لها)
