تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
خلال الحمل.. عامل مهم قد يُحدث فرقا في صحة المواليد
Lebanon 24
20-05-2026
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكشف دراسة حديثة أن تحسين تغذية المرأة أثناء الحمل يمكن أن يحدث فرقا واضحا في صحة المواليد، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الأمن الغذائي.
وأظهرت الدراسة، التي قادتها عالمة الأوبئة دونغتشينغ وانغ من
جامعة جورج ماسون
، أن مكملات الطاقة والبروتين المتوازنة (BEP) قد تساهم في تحسين وزن المولود وتقليل المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية لدى الأمهات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
Advertisement
واعتمد الباحثون على تحليل بيانات ثماني تجارب سريرية أُجريت في دول من إفريقيا وجنوب
آسيا
، من بينها نيبال وغامبيا وباكستان، حيث تمت مقارنة نتائج النساء الحوامل اللاتي تلقين مكملات BEP مع أخريات لم يتلقينها.
وتبيّن أن هذه المكملات، وهي منتجات غذائية مثل المشروبات أو المعاجين الغنية بالسعرات الحرارية والبروتين، ارتبطت بنتائج ولادة أفضل، خصوصا من حيث زيادة وزن المواليد وانخفاض معدلات الأطفال منخفضي الوزن أو صغار الحجم بالنسبة لعمر الحمل.
وقالت وانغ: "في البيئات التي لا تحصل فيها النساء الحوامل على ما يكفي من السعرات الحرارية والبروتين، يصبح التدخل المبكر ضروريا، لأن تحسين تغذية الأم يقلل من خطر المضاعفات أثناء الولادة".
وأشار الباحثون إلى أن سوء تغذية الأم لا يقتصر على زيادة مخاطر الولادة، بل يرفع أيضا احتمالات وفاة الرضع والإصابة بالأمراض وتأخر النمو.
كما أوضحت الدراسة أن التدخلات السابقة ركزت غالبا على الفيتامينات والمعادن، بينما تشير النتائج الجديدة إلى أن توفير سعرات حرارية وبروتين إضافي قد يكون أكثر تأثيرا في دعم نمو الجنين.
وبيّنت النتائج أن الفوائد كانت أوضح لدى الأطفال الذين وُلدوا أصغر من المعدل الطبيعي لعمر الحمل، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات، كما كانت النتائج أفضل عندما بدأت النساء بتناول المكملات في وقت مبكر من الحمل، خاصة قبل الأسبوع العشرين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
زوجة سيليو إيلي صعب تستعرض حملها وتشوّق متابعيها لمعرفة جنس مولودها (صور)
Lebanon 24
زوجة سيليو إيلي صعب تستعرض حملها وتشوّق متابعيها لمعرفة جنس مولودها (صور)
20/05/2026 13:53:19
20/05/2026 13:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بين 3 و6 سنوات.. عادات صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في صحة أسنان الأطفال
Lebanon 24
بين 3 و6 سنوات.. عادات صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في صحة أسنان الأطفال
20/05/2026 13:53:19
20/05/2026 13:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عامل خطر في بداية الحمل يؤخر تطور الكلام والمهارات الحركية لدى الرضع.. اليكم ما كشفه العلماء
Lebanon 24
عامل خطر في بداية الحمل يؤخر تطور الكلام والمهارات الحركية لدى الرضع.. اليكم ما كشفه العلماء
20/05/2026 13:53:19
20/05/2026 13:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: فرقنا مستمرّة في تشغيل معمل عبد العال
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: فرقنا مستمرّة في تشغيل معمل عبد العال
20/05/2026 13:53:19
20/05/2026 13:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة جورج ماسون
روسيا اليوم
جامعة جورج
جورج ماسون
امل على
المعادن
روسيا
غامبي
قد يعجبك أيضاً
7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة
Lebanon 24
7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة
02:11 | 2026-05-20
20/05/2026 02:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس التقدم في السن وحده… أسباب مفاجئة لظهور الشعر الأبيض!
Lebanon 24
ليس التقدم في السن وحده… أسباب مفاجئة لظهور الشعر الأبيض!
23:00 | 2026-05-19
19/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول اجتماع لها… خطوات تأسيسية للمنصة الوطنية لحماية النساء والفتيات
Lebanon 24
في أول اجتماع لها… خطوات تأسيسية للمنصة الوطنية لحماية النساء والفتيات
16:11 | 2026-05-19
19/05/2026 04:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تُعدّ الأفوكادو الحليف المثالي لخسارة الوزن؟
Lebanon 24
لماذا تُعدّ الأفوكادو الحليف المثالي لخسارة الوزن؟
16:00 | 2026-05-19
19/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتوقيع لبناني...ياسمين صبري تتألق بإطلالة ساحرة في مهرجان كان
Lebanon 24
بتوقيع لبناني...ياسمين صبري تتألق بإطلالة ساحرة في مهرجان كان
14:00 | 2026-05-19
19/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
Lebanon 24
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
15:05 | 2026-05-19
19/05/2026 03:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
07:20 | 2026-05-19
19/05/2026 07:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
07:55 | 2026-05-19
19/05/2026 07:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعيد إحياء ذكرى 17 أيار بطريقة مختلفة
Lebanon 24
"حزب الله" يعيد إحياء ذكرى 17 أيار بطريقة مختلفة
09:01 | 2026-05-19
19/05/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب لن تتوقف بسهولة؟
Lebanon 24
الحرب لن تتوقف بسهولة؟
10:00 | 2026-05-19
19/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:11 | 2026-05-20
7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة
23:00 | 2026-05-19
ليس التقدم في السن وحده… أسباب مفاجئة لظهور الشعر الأبيض!
16:11 | 2026-05-19
في أول اجتماع لها… خطوات تأسيسية للمنصة الوطنية لحماية النساء والفتيات
16:00 | 2026-05-19
لماذا تُعدّ الأفوكادو الحليف المثالي لخسارة الوزن؟
14:00 | 2026-05-19
بتوقيع لبناني...ياسمين صبري تتألق بإطلالة ساحرة في مهرجان كان
12:26 | 2026-05-19
موضة ربيع وصيف 2026.. إليكم الصيحة الأكثر رقيّاً لهذا الموسم
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
20/05/2026 13:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
20/05/2026 13:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
20/05/2026 13:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24