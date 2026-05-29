المرأة

كم مرة يجب غسل الشعر؟

Lebanon 24
29-05-2026 | 01:10
كم مرة يجب غسل الشعر؟
يؤثر عدد مرات غسل الشعر بشكل كبير على صحة فروة الرأس ومظهر الشعر، إلا أن الروتين المناسب يختلف من شخص لآخر بحسب طبيعة الشعر ونوع الفروة ونمط الحياة اليومي.

فبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون غسل الشعر مرة واحدة أسبوعياً مفيداً للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، ما يساعد على ترطيب الشعر وتقليل الجفاف والتهيّج. كما أن تقليل استخدام الشامبو قد يساهم في إعادة التوازن لإفراز الدهون، خصوصاً لدى من يعانون جفاف الفروة نتيجة الغسل المتكرر.

كذلك، يساعد الاحتفاظ بالزيوت الطبيعية على حماية الشعرة من التقصف ومنحها مظهراً أكثر صحة ولمعاناً، إضافة إلى دعم بيئة مناسبة لنمو الشعر.

لكن في المقابل، لا يناسب هذا الأسلوب الجميع، خاصة أصحاب فروة الرأس الدهنية أو الأشخاص الذين يستخدمون مستحضرات تصفيف بشكل مستمر أو يمارسون نشاطاً بدنياً يسبب التعرق المتكرر.

إذ قد يؤدي تقليل غسل الشعر إلى تراكم الدهون والأوساخ وبقايا المنتجات وخلايا الجلد الميتة، ما قد يسبب الحكة والروائح غير المرغوبة وانسداد بصيلات الشعر، وربما زيادة تساقطه.

كما أن تراكم الزيوت قد يخلق بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا، مثل فطريات الملاسيزيا المرتبطة بالقشرة، ما يزيد احتمالات التهابات فروة الرأس وظهور التقشّر والاحمرار.

لذلك، تبقى وتيرة غسل الشعر المثالية مرتبطة باحتياجات كل شخص وطبيعة فروة رأسه، مع أهمية الحفاظ على التوازن بين النظافة وحماية الزيوت الطبيعية.

