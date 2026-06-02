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المرأة

كيف تختارين الشكل المناسب لحواجبك حسب وجهك؟

Lebanon 24
02-06-2026 | 15:29
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كيف تختارين الشكل المناسب لحواجبك حسب وجهك؟
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العناية بالحواجب تعتبر جزءًا أساسيًا من جمال الوجه، لأنها تؤثر بشكل كبير على تعابير الوجه وتوازنه. الاهتمام بها لا يعني تغيير شكلها بالكامل، بل الحفاظ على مظهر مرتب وطبيعي يناسب ملامحك.

أول خطوة هي تحديد الشكل المناسب للحاجب بحسب شكل الوجه. فمثلاً، الوجه المستدير يناسبه حاجب بزاوية خفيفة، بينما الوجه الطويل يليق به حاجب أكثر استقامة. الهدف هو إبراز الملامح بطريقة متوازنة وليس اتباع شكل واحد للجميع.
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بعد تحديد الشكل، تأتي مرحلة التشذيب. يُفضّل إزالة الشعر الزائد فقط باستخدام ملقط أو خيط بطريقة دقيقة، مع تجنب المبالغة في النتف حتى لا يصبح الحاجب خفيفًا أو غير متناسق. من الأفضل ترك الحاجب ينمو بشكل طبيعي ثم تهذيبه تدريجيًا بدل تغييره بسرعة.

كما يمكن استخدام فرشاة صغيرة لتمشيط الحواجب يوميًا، فهذا يساعد على ترتيب الشعر وتحديد شكله الطبيعي. وإذا كانت الحواجب خفيفة، يمكن استخدام قلم أو بودرة حواجب بلون قريب من لون الشعر لملء الفراغات بشكل ناعم وغير مبالغ فيه.

الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع أو زيت جوز الهند قد تساعد في تقوية الشعر وتحفيز نموه عند استخدامها بانتظام، لكن النتائج تحتاج إلى وقت وصبر.

وأخيرًا، الأهم هو تجنب المبالغة في الرسم أو التغيير الحاد في الشكل، لأن الحاجب الطبيعي المرتب يعطي مظهرًا أجمل وأكثر انسجامًا مع ملامح الوجه.

الاهتمام بالحواجب في النهاية هو جزء من العناية العامة بالمظهر، ويعكس ذوقًا بسيطًا وحرصًا على النظافة والترتيب دون تكلف.
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