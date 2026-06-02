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المرأة

أنواع المكياج الحديثة لإطلالة أنيقة ومتنوعة

Lebanon 24
02-06-2026 | 23:00
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أنواع المكياج الحديثة لإطلالة أنيقة ومتنوعة
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المكياج لم يعد مجرد وسيلة لتغيير المظهر، بل أصبح جزءًا من أسلوب التعبير عن الشخصية والذوق. وتتنوع أنواعه بحسب المناسبة، ودرجة الظهور المطلوبة، وطبيعة الإطلالة التي ترغب بها المرأة.
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أحد أشهر أنواع المكياج هو المكياج الطبيعي (No Makeup Look)، ويعتمد على إبراز ملامح الوجه بشكل خفيف جدًا باستخدام درجات هادئة من كريم الأساس والكونسيلر وأحمر شفاه قريب من لون الشفاه الطبيعي. هذا النوع مناسب للحياة اليومية والعمل والدراسة، لأنه يمنح مظهرًا ناعمًا وبسيطًا.

أما المكياج النهاري فهو أكثر وضوحًا قليلًا من الطبيعي، لكنه لا يزال خفيفًا. يُستخدم فيه ألوان ناعمة في ظلال العيون مثل البيج والوردي الفاتح، مع ماسكارا خفيفة وأحمر شفاه بسيط. ويُناسب الخروجات النهارية والاجتماعات غير الرسمية.

في المقابل، يوجد المكياج المسائي أو السهرات، وهو أكثر جرأة ووضوحًا. يتم فيه استخدام ألوان قوية في العيون مثل الأسود والذهبي والفضي، مع تحديد واضح للعينين وأحمر شفاه بارز. هذا النوع يناسب المناسبات والحفلات ويعطي إطلالة لافتة.

كما يوجد المكياج الدرامي أو الفني، وهو يعتمد على الإبداع والتغيير الكبير في شكل الوجه باستخدام تقنيات متقدمة وألوان غير تقليدية. يُستخدم غالبًا في عروض الأزياء أو التصوير الفني.

هناك أيضًا المكياج المعدني (Glowy Makeup) الذي يركز على الإشراقة والبشرة اللامعة، باستخدام الهايلايتر لإبراز مناطق الوجه ومنحها توهجًا صحيًا.

وفي النهاية، اختيار نوع المكياج يعتمد على شخصية المرأة، والمناسبة، وما إذا كانت ترغب في إطلالة بسيطة أو جريئة. الأهم أن يكون المكياج وسيلة لتعزيز الجمال الطبيعي وليس لإخفائه.
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